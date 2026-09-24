Dinis Ferreira é vice-campeão do Mundo junior de triatlo

Dinis Ferreira sagrou-se esta quinta-feira vice-campeão do mundo de juniores de triatlo, em Pontevedra, Espanha, ao conquistar a medalha de prata na prova que abriu a participação portuguesa nas finais do Campeonato do Mundo. O jovem português alcançou o primeiro pódio internacional da carreira numa competição de dimensão mundial, confirmando o crescimento que vinha demonstrando ao longo da época.

A prova masculina, disputada na distância sprint — 750 metros de natação, 20 quilómetros de ciclismo e cinco de corrida — contou também com Ricardo Pissarra entre os representantes nacionais. Dinis Ferreira conseguiu discutir os lugares da frente e terminou com a prata, num resultado de grande significado para o triatlo português e para uma geração que tem vindo a ganhar espaço no panorama internacional.

No setor feminino, Letícia Magalhães foi 29.ª classificada, com 1:03.20 horas, e Catarina Santos terminou na 30.ª posição, cinco segundos depois da compatriota. As duas portuguesas cumpriram o objetivo de entrar no top-30 mundial, numa prova com 67 atletas.

A húngara Fanni Szalai conquistou o título mundial, impondo-se desde o início e terminando isolada. A suíça Anouk Danna foi segunda e a também suíça Kimey Casanova fechou o pódio.

Letícia Magalhães saiu da natação no 45.º posto, recuperou posições no ciclismo e iniciou a corrida em 30.º. Catarina Santos transitou da água em 50.º, chegou ao último segmento em 26.º e acabou por terminar logo a seguir à compatriota. Face aos Europeus de Elblag, em julho, ambas melhoraram de forma clara as suas classificações:Letícia tinha sido 42.ª e Catarina 36.ª.

A participação portuguesa em Pontevedra prossegue na sexta-feira com Filipe Marques, na classe PTS5 do paratriatlo, e com os sub-23 Cassilda Carvalho, Matilde Santos, José Ferreira e Gustavo do Canto. No sábado, Maria Tomé representa Portugal na final feminina de elite, às 17h00, e no domingo será a vez de Vasco Vilaça, Ricardo Batista, João Nuno Batista e Miguel Tiago Silva disputarem a decisiva final masculina.