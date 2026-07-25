Vasco Vilaça volta a ser segundo em Londres e mantém liderança do Mundial de triatlo

Vasco Vilaça terminou este sábado no segundo lugar a etapa de Londres do World Triathlon Championship Series (WTCS), mantendo a liderança do Campeonato do Mundo. O português voltou a travar um duelo com o australiano Matthew Hauser, que, tal como tinha acontecido em Hamburgo, foi mais forte na fase decisiva da corrida.Vilaça terminou apenas três segundos atrás de Hauser, que cumpriu a prova em 50.28 minutos. O português registou 50.31, enquanto o húngaro Csongor Lehmann completou o pódio, a oito segundos do vencedor, com 50.36.O triatleta português saiu da natação, disputada ao longo de 750 metros, a dez segundos da frente e integrou depois o grupo que comandou os 20,5 quilómetros de ciclismo. A vantagem desse grupo foi aumentando sobre os perseguidores, deixando a discussão dos primeiros lugares entregue aos homens da frente antes dos cinco quilómetros de corrida.Na última volta do segmento de corrida, Hauser e Vilaça voltaram a ficar na frente da discussão. O australiano conseguiu superiorizar-se nos metros finais, repetindo o triunfo sobre o português alcançado duas semanas antes em Hamburgo, também por uma diferença de três segundos.Apesar de não ter conseguido a vitória em Londres, Vilaça reforçou uma temporada de grande regularidade. Antes da passagem pela capital britânica, o português tinha duas vitórias e dois segundos lugares nas provas da WTCS que contavam para a sua classificação.Vasco Vilaça mantém a liderança do Mundial com 3.850 pontos, à frente do brasileiro Miguel Hidalgo, segundo com 3.040,67, e de Matthew Hauser, que ascendeu ao terceiro posto, com 3.000. O australiano ganhou 18 posições na classificação.Entre os restantes portugueses, Ricardo Batista terminou a prova de Londres no 24.º lugar, João Nuno Batista foi 32.º e Miguel Tiago Silva concluiu na 42.ª posição. Ricardo Batista ocupa agora o quinto lugar do Mundial, com 2.470,62 pontos.Na prova feminina, a vitória pertenceu à francesa Cassandre Beaugrand, campeã olímpica em Paris 2024, que voltou a demonstrar o seu domínio nas provas que disputou esta temporada. A alemã Lisa Tertsch terminou no segundo lugar e a sueca Tilda Månsson completou o pódio.Portugal esteve representado por Maria Tomé, 34.ª classificada, e Mariana Vargem, que terminou na 38.ª posição.Vilaça deixa assim Londres no comando da luta pelo título mundial, numa temporada em que a classificação final será determinada pelos cinco melhores resultados de cada atleta nas etapas da WTCS, acrescidos do resultado da Final do Campeonato do Mundo, marcada para setembro, em Pontevedra..Portugal chega a Londres com o líder do Mundial de triatlo: Vasco Vilaça quer reforçar comando .Vasco Vilaça procura reforçar liderança mundial em Quiberon