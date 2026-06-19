Vasco Vilaça procura reforçar liderança mundial em Quiberon

Vasco Vilaça chega este fim de semana a Quiberon, em França, com a ambição de reforçar a liderança da World Triathlon Championship Series, depois de um arranque de temporada de excelência que incluiu vitórias nas etapas de Samarkand e Alghero.O triatleta português tem sido uma das grandes figuras do circuito mundial em 2026 e apresenta-se na quarta etapa da temporada no topo da classificação geral. Em Quiberon, uma estreia no calendário da principal competição internacional da modalidade, Vilaça tentará alcançar o terceiro triunfo consecutivo e consolidar a candidatura ao título mundial.A seleção portuguesa contará também com Ricardo Batista e Miguel Tiago Silva na competição masculina. Batista chega motivado após o pódio alcançado em Alghero, enquanto Miguel Tiago Silva procura voltar a discutir os lugares cimeiros depois da presença em Samarkand.Na prova feminina, Portugal será representado por Maria Tomé e Mariana Vargem. Ambas procuram melhorar os resultados alcançados nas primeiras etapas da temporada e somar pontos importantes para a classificação mundial.As competições individuais realizam-se no sábado, com as provas masculinas e femininas de elite a marcarem o início de um fim de semana que termina no domingo com a estafeta mista. Esta disciplina olímpica junta dois homens e duas mulheres por equipa em percursos de super-sprint, sendo habitualmente uma das corridas mais espetaculares do calendário internacional.A etapa francesa assume particular importância numa temporada que entrará depois na segunda metade do calendário, com provas ainda agendadas para Hamburgo, Londres, Weihai, Karlovy Vary e a Grande Final de Pontevedra, em Espanha..Vasco Vilaça “muito contente” com vitória na abertura do Mundial de triatlo.Vasco Vilaça vence no Uzbequistão etapa inaugural do Mundial de triatlo\n