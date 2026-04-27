Vasco Vilaça “muito contente” com vitória na abertura do Mundial de triatlo

O português Vasco Vilaça manifestou-se esta segunda-feira (27 de abril) muito contente pela medalha de ouro na primeira etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo 2026, em Samarcanda, no Uzbequistão.“Estou muito, muito contente com a vitória na primeira etapa do Campeonato do Mundo 2026 aqui no Uzbequistão”, afirmou o atleta.Vilaça sublinhou o significado especial do momento.“Depois de 10 pódios, há muito tempo que sonhava com esta vitória, soube muito bem subir ao primeiro lugar do pódio, fazer o hino nacional tocar numa prova deste nível”, referiu.Vasco Vilaça concluiu a primeira das nove provas da edição de 2026 do Campeonato do Mundo em 01:43.33 horas, impondo-se ao alemão Henry Graf, segundo classificado a quatro segundos, e ao canadiano Charles Paquet, terceiro a oito.Após a prova, o triatleta luso, de 26 anos, confessou que perseguia este resultado há muito tempo."Estava à espera desta vitória há muito tempo. Já tive provas em que estive em excelente forma e nunca consegui, mas hoje, embora tenha sofrido bastante, dei o meu melhor", afirmou.Vilaça explicou que a vitória resultou de um esforço "mais mental do que físico", tendo optado por uma postura "mais tática" para acompanhar os adversários, que se apresentaram "muito fortes".Para o atleta do Benfica, que no mês passado tinha vencido a Taça da Europa de Quarteira, a gestão do calor foi um dos maiores desafios em Samarcanda.O português destacou também a força coletiva da seleção nacional, que assinou uma das melhores prestações conjuntas de sempre numa etapa do Mundial.“Queria também salientar o resultado do Miguel Tiago Silva, do João Nuno Batista e do Ricardo Batista, que juntando os quatro, fomos a melhor seleção masculina em prova com quatro atletas no top 20”, salientou.Ricardo Batista, sexto em Paris2024, terminou a prova no oitavo posto, a 35 segundos do seu compatriota, que tinha sido quinto nos últimos Jogos Olímpicos, Miguel Tiago Silva terminou na 12.ª posição, a 1.15 minutos, enquanto João Nuno Batista fechou o top 20, a 2.18 minutos de Vilaça.“Podemos juntar a isso o resultado da nossa Maria Tomé, que do lado feminino também fez um top 20, tendo assim cinco atletas nesta etapa do Campeonato do Mundo no top 20”, realçou.Maria Tomé igualou hoje o seu segundo melhor resultado de sempre em etapas do Campeonato do Mundo de triatlo, ao terminar na 14.ª posição na prova de abertura da temporada, também em Samarcanda.Para Vilaça, o simbolismo do dia elevou ainda mais o triunfo.“É uma honra fazer parte desta equipa com eles. E claro, um feito tão especial só podia ser num dia tão especial como é o nosso 25 de Abril”, sublinhou.