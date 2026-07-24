Portugal chega a Londres com o líder do Mundial de triatlo: Vasco Vilaça quer reforçar comando 

Portugal chega à sexta etapa das World Triathlon Championship Series (WTCS), que se disputa este fim de semana em Londres, numa posição inédita de protagonismo. Vasco Vilaça lidera o Campeonato do Mundo, Ricardo Batista ocupa o terceiro lugar da classificação geral e a seleção nacional apresenta uma das delegações mais fortes da competição, reforçando a afirmação do triatlo português entre a elite internacional.A etapa britânica, disputada em distância sprint, poderá revelar-se decisiva nas contas do Mundial, numa altura em que o circuito entra na reta final da temporada. Com apenas três etapas por disputar depois de Londres, cada ponto poderá ser determinante na luta pelos títulos mundiais, aumentando a importância de uma prova que reúne praticamente todos os principais nomes da modalidade.O grande destaque volta a ser Vasco Vilaça. Depois de uma primeira metade de época marcada por resultados de enorme consistência, o português apresenta-se na capital britânica como líder da classificação geral das WTCS e com a ambição de reforçar a vantagem sobre os principais adversários. O olímpico português tem sido uma das figuras da temporada e volta a assumir-se como um dos favoritos à vitória numa etapa onde estarão presentes os melhores triatletas do mundo.Ricardo Batista continua igualmente na luta pelos lugares cimeiros do campeonato. O português ocupa a terceira posição da classificação geral e pretende reduzir a diferença para os dois primeiros classificados, mantendo intactas as aspirações de terminar a temporada entre os melhores do circuito mundial.A seleção nacional contará ainda com João Nuno Batista e Miguel Tiago Silva na competição masculina. Ambos procuram somar pontos importantes para a classificação geral e contribuir para mais um fim de semana de afirmação portuguesa perante um pelotão de enorme qualidade.No setor feminino, Portugal será representado por Maria Tomé e Mariana Vargem. As duas atletas procuram consolidar a presença entre a elite internacional, somando pontos importantes numa prova que poderá influenciar de forma significativa a classificação geral das World Triathlon Championship Series.Portugal estará igualmente representado na estafeta mista, cuja equipa será anunciada após as provas individuais, de acordo com o regulamento da World Triathlon. A seleção nacional tem vindo a afirmar-se também nesta disciplina e procurará discutir os lugares cimeiros numa competição que reúne as principais potências mundiais do triatlo.Depois de Londres, o circuito seguirá para Weihai, na China, e Karlovy Vary, na Chéquia, antes da Grande Final, em Pontevedra, onde serão atribuídos os títulos mundiais. Com Vasco Vilaça na liderança e Ricardo Batista entre os principais candidatos ao pódio final, Portugal entra na fase decisiva da temporada com legítimas ambições de continuar a fazer história no triatlo mundial..Vasco Vilaça procura reforçar liderança mundial em Quiberon