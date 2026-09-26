Maria Tomé é 20.ª na final do Mundial de triatlo; Beaugrand conquista ouro

Maria Tomé terminou este sábado no 20.º lugar a Grande Final do Campeonato do Mundo de triatlo, disputada em Pontevedra, Espanha. A portuguesa foi a única representante nacional na prova feminina de elite, que decidiu a classificação final da temporada e consagrou Cassandre Beaugrand campeã do mundo.

A francesa, campeã olímpica em Paris-2024, venceu a corrida e voltou a conquistar o título mundial, coroando uma época de enorme consistência no circuito internacional. A Grande Final atribui uma pontuação superior às restantes etapas das World Triathlon Championship Series e é determinante para a definição da classificação anual.

A prova foi realizada na distância olímpica, com 1,5 quilómetros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida. Maria Tomé completou o exigente percurso galego entre as 20 melhores do mundo, numa corrida que reuniu as principais especialistas do circuito.

O 20.º lugar fecha a participação portuguesa na prova feminina de elite e confirma Maria Tomé como uma presença regular ao mais alto nível internacional. A triatleta, 11.ª classificada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, teve como melhor resultado da época o 14.º posto em Samarcanda.

O Mundial encerra no domingo com a prova masculina de elite, na qual Vasco Vilaça parte para Pontevedra na liderança da classificação geral, acompanhado por Ricardo Batista (em terceiro lugar), João Nuno Batista e Miguel Tiago Silva.