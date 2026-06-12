Portugal com sete atletas no Europeu de Triatlo em Tarragona. Maria Tomé lidera ambições nacionais

Maria Tomé chega ao Europeu depois de conquistar a medalha de prata na Taça da Europa de Quarteira, um dos melhores resultados da carreira internacional, ocupando atualmente o 20.º lugar do ranking europeu. Tarragona assinala a terceira presença competitiva da época para a atleta portuguesa, que surge entre as favoritas e com ambições legítimas de discutir os lugares da frente.Ao lado de Maria Tomé estarão Mariana Vargem, quinta classificada na Taça do Mundo de Chengdu, Madalena Almeida, oitava na Taça da Europa de Olsztyn, e Matilde Santos, completando um quarteto feminino português.Na prova masculina, Portugal será representado por Afonso Ferreira, Gustavo do Canto e José Ferreira, numa seleção que procurará afirmar-se perante um pelotão de elevada competitividade e reforçar a presença nacional ao mais alto nível europeu.As provas de elite arrancam no sábado, com a competição feminina marcada para as 14h30, enquanto a elite masculina terá início às 17h30. O Campeonato da Europa será disputado na distância olímpica, composta por 1,5 quilómetros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida, numa das competições mais relevantes do calendário europeu de triatlo..Triatlo português em destaque: Vilaça triunfa na Sardenha e Batista fecha o pódio.Triatlo: Mariana Vargem faz história com quinto lugar na Taça do Mundo de Chengdu