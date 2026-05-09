Triatlo: Mariana Vargem faz história com quinto lugar na Taça do Mundo de Chengdu

A portuguesa Mariana Vargem alcançou este sábado o melhor resultado da carreira numa Taça do Mundo de triatlo, ao terminar na quinta posição na prova de Chengdu, na China, discutindo as medalhas até aos metros finais de uma corrida decidida ao sprint.A atleta lusa concluiu a competição em 55.30 minutos, apenas três segundos atrás da vencedora, a alemã Laura Lindemann, que venceu com 55.27. O segundo lugar foi para a russa Valentina Riasova, com o mesmo registo da vencedora, enquanto a britânica Kate Waugh ficou na terceira posição, a um segundo. A espanhola Sara Guerrero Manso terminou em quarto, imediatamente à frente da portuguesa.Mariana Vargem esteve em destaque sobretudo no segmento de corrida, ao registar o melhor parcial entre todas as atletas, completando os cinco quilómetros em 16.21 minutos. Depois de sair da água mais atrasada do que pretendia, conseguiu recuperar terreno no ciclismo e integrar o grupo da frente, mantendo-se na luta pelos lugares do pódio até ao final.Em declarações divulgadas pela Federação de Triatlo de Portugal, a triatleta mostrou-se satisfeita com o desempenho alcançado.“Estou muito satisfeita com o resultado. A natação foi um pouco dura, saindo um pouco mais atrasada do que o desejado, mas no segmento de ciclismo consegui recuperar e juntar-me ao primeiro grupo”, afirmou.A atleta explicou ainda que um problema na transição para a corrida obrigou a um esforço adicional para recuperar posições.“Depois foi guardar o máximo de energias possíveis para a corrida, mas um pequeno contratempo na transição fez-me perder muitas posições e ter que fazer uma corrida muito forte logo desde o início para apanhar as primeiras atletas”, acrescentou.Na competição feminina participou também Madalena Almeida, que terminou na 20.ª posição, com o tempo de 56.13 minutos.Já na prova masculina, o triunfo pertenceu ao australiano Luke Willian, com 50.14 minutos. O francês Nils Serre Gehrifoi segundo classificado e o canadiano Tyler Mislawchuk terminou no terceiro lugar.Entre os portugueses, Gustavo do Canto foi 45.º, com 51.24 minutos, enquanto Tomás Figueiredo terminou na 55.ª posição, em 52.01. Já Melanie Santos não concluiu a prova, devido ao reaparecimento de dores relacionadas com a lesão no ombro.Os atletas portugueses voltam a competir este domingo na estafeta mista da Taça do Mundo de Chengdu..Vasco Vilaça “muito contente” com vitória na abertura do Mundial de triatlo.Vasco Vilaça vence no Uzbequistão etapa inaugural do Mundial de triatlo\n