Triatlo português em destaque: Vilaça triunfa na Sardenha e Batista fecha o pódio

Vasco Vilaça conquistou este sábado (30 de maio) a sua segunda vitória da temporada no Circuito Mundial de Triatlo, ao triunfar em Alghero, na Sardenha, numa prova que ficou ainda marcada pelo terceiro lugar de Ricardo Batista, numa forte prestação portuguesa.Vilaça, quinto classificado nos últimos Jogos Olímpicos de Paris 2024, completou a prova em 1:45.16 horas, terminando com 19 segundos de vantagem sobre o brasileiro Miguel Hidalgo. Ricardo Batista assegurou o lugar mais baixo do pódio, a 29 segundos do vencedor.Outro português, o jovem João Nuno Batista, também esteve em bom plano, ao terminar na sétima posição, a apenas 37 segundos de Vilaça.Depois do triunfo na ronda inaugural do Mundial, em Samarcanda, no Uzbequistão, Vilaça soma agora a segunda vitória da época e reforça o seu estatuto entre os principais candidatos ao título mundial.A prova de Alghero foi ainda a primeira etapa a contar para a qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.No setor feminino, Maria Tomé foi a melhor representante portuguesa, terminando na 20.ª posição com um tempo de 1:59.24 horas.*com agências.Vasco Vilaça “muito contente” com vitória na abertura do Mundial de triatlo