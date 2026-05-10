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Sporting conquista terceira Liga dos Campeões de futsal da sua história

Leões venceram, com exibição dominante, o Palma Futsal por 2-0. Igualam espanhóis no pódio de equipas com mais títulos na principal prova da UEFA.
Frederico Bártolo
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O Sporting venceu a terceira Liga dos Campeões de futsal da sua história ao derrotar o Illes Balears Palma por 2-0. Os leões bateram este domingo, 10 de maio. o clube conhecido por Palma Futsal, que dominou a modalidade em 2024/25, quando ganhou a Liga dos Campeões, a Taça Intercontinental e ainda o Mundial de Clubes. Mais, o Palma era tricampeão, de 2023 a 2025, na Champions.

Desta feita, Nuno Dias e o coletivo leonino passam a somar três troféus na prova maior (2019, 2021 e 2026), antes designada UEFA Futsal Cup. Assim, iguala com o clube maiorquino no pódio dos mais titulados. Só Inter Movistar (5) e Barcelona têm mais (4).

No jogo em Pesaro, Itália, o Sporting conseguiu a vantagem logo aos três minutos por intermédio de Diogo Santos. O 31.º golo da temporada do jogador formado, desde a adolescência nos leões, deu algum controlo emocional aos verdes e brancos, que se manteve por cima do jogo, testando, em várias ocasiões Cavalcanti, o guarda-redes do Palma. O Sporting aguentou os últimos dois minutos da primeira parte reduzido a quatro elementos, devido à expulsão de Diogo Santos, autor do golo inicial.

Na segunda parte, um toque de calcanhar de Zicky Té acabou no poste, a 14 minutos do fim do encontro. Cavalcanti acumulou defesas nos minutos seguintes. Chishkala, a oito minutos do término, atirou ao lado, com a baliza quase deserta.

Quando o Palma apostou no guarda-redes adversário, para a superioridade de 5x4 na quadra, ficou confirmado o título para o Sporting. A quatro minutos do fim, uma recuperação de bola de Chishkala fez o esférico embater num adversário e seguir, caprichosamente, para a baliza deserta dos espanhóis. Os adeptos leoninos pediram concentração à equipa e Paçó afastou os últimos intentos na baliza para a terceira conquista. O Benfica é o outro clube português vencedor da competição, com uma conquista.

João Matos é recordista com 98 jogos europeus e oito finais na Liga dos Campeões.
João Matos é recordista com 98 jogos europeus e oito finais na Liga dos Campeões.UEFA.COM

A UEFA destacou ainda o percurso de João Matos, histórico profissional no Sporting, que alcançou os 98 jogos na principal competição europeia, chegando à oitava final no seu pecúlio. O único que se mantém desde o início da aventura de Nuno Dias no Sporting. O capitão tem assim recordes tanto em jogos como em finais disputadas.

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