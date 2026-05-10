Sporting conquista terceira Liga dos Campeões de futsal da sua história

O Sporting venceu a terceira Liga dos Campeões de futsal da sua história ao derrotar o Illes Balears Palma por 2-0. Os leões bateram este domingo, 10 de maio. o clube conhecido por Palma Futsal, que dominou a modalidade em 2024/25, quando ganhou a Liga dos Campeões, a Taça Intercontinental e ainda o Mundial de Clubes. Mais, o Palma era tricampeão, de 2023 a 2025, na Champions. Desta feita, Nuno Dias e o coletivo leonino passam a somar três troféus na prova maior (2019, 2021 e 2026), antes designada UEFA Futsal Cup. Assim, iguala com o clube maiorquino no pódio dos mais titulados. Só Inter Movistar (5) e Barcelona têm mais (4).No jogo em Pesaro, Itália, o Sporting conseguiu a vantagem logo aos três minutos por intermédio de Diogo Santos. O 31.º golo da temporada do jogador formado, desde a adolescência nos leões, deu algum controlo emocional aos verdes e brancos, que se manteve por cima do jogo, testando, em várias ocasiões Cavalcanti, o guarda-redes do Palma. O Sporting aguentou os últimos dois minutos da primeira parte reduzido a quatro elementos, devido à expulsão de Diogo Santos, autor do golo inicial.Na segunda parte, um toque de calcanhar de Zicky Té acabou no poste, a 14 minutos do fim do encontro. Cavalcanti acumulou defesas nos minutos seguintes. Chishkala, a oito minutos do término, atirou ao lado, com a baliza quase deserta.Quando o Palma apostou no guarda-redes adversário, para a superioridade de 5x4 na quadra, ficou confirmado o título para o Sporting. A quatro minutos do fim, uma recuperação de bola de Chishkala fez o esférico embater num adversário e seguir, caprichosamente, para a baliza deserta dos espanhóis. Os adeptos leoninos pediram concentração à equipa e Paçó afastou os últimos intentos na baliza para a terceira conquista. O Benfica é o outro clube português vencedor da competição, com uma conquista..A UEFA destacou ainda o percurso de João Matos, histórico profissional no Sporting, que alcançou os 98 jogos na principal competição europeia, chegando à oitava final no seu pecúlio. O único que se mantém desde o início da aventura de Nuno Dias no Sporting. O capitão tem assim recordes tanto em jogos como em finais disputadas..Sporting vence Cartagena nos penáltis e está na final da Liga dos Campeões de futsal.Benfica vence Nun'Álvares e ergue Taça de Portugal feminina de futsal pela 10.ª vez