Benfica vence Nun'Álvares e ergue Taça de Portugal feminina de futsal pela 10.ª vez

Um golo de Fifó deu este domingo, 26 de abril, a vitória ao Benfica na final da Taça de Portugal feminina de futsal frente ao Nun'Álvares, por 1-0, em Gondomar, onde as lisboetas conquistaram o troféu pela 10.ª vez, a quarta consecutiva.Fifó marcou, aos 15 minutos, o único golo do encontro entre os dois primeiros classificados do campeonato, frente ao atual campeão nacional, que esta época já conquistou a Supertaça e a Taça da Liga.O Benfica reforçou o estatuto de clube com mais vitórias na Taça de Portugal, com 10 títulos, enquanto o emblema de Fafe ergueu o troféu uma vez, em 2021/22, na segunda vez que as lisboetas deixaram escapar o triunfo, tal como em 2014/15, quando venceu o Quinta dos Lombos.