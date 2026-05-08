Sporting vence Cartagena nos penáltis e está na final da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting qualificou-se esta sexta-feira, 8 de maio, para a final da Liga dos Campeões de futsal ao vencer os espanhóis do Cartagena no desempate por penáltis, depois de um empate 3-3 após prolongamento, na final four que se realiza em Pesaro, Itália.Esta será a oitava final dos leões, que se sagraram duas vezes campeões europeus em 2019 e 2021.A equipa treinada por Nuno Dias marcou os seis penáltis, tendo o guarda-redes Gonçalo Portugal defendido o remate de Muhammad Osamanmusa, que permitiu a Felipe Valério fazer o 6-5 e garantir o apuramento.O Sporting começou mal a partida e ao intervalo perdia por 0-2, mas Zicky Té e Felipe Valério fizeram o empate na segunda parte e obrigaram a um prolongamento, durante o qual Tomás Paçó adiantou a equipa portuguesa no marcador, vantagem que não conseguiu segurar, uma vez que os bicampeões espanhóis conseguiram chegar ao empate logo a seguir.A final realiza-se no domingo às 18h00, com o Sporting a defrontar o vencedor da outra meia-final que vai opôor o Palma Futsal, atual tricampeão europeu, e os franceses do Etoile Lavalloise.