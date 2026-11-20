Semana de ouro devolve confiança aos Chicago Bulls após um dos piores arranques da história na NBA
Esta semana pode ter lançado as bases, ou pelo menos afastado alguns fantasmas, nos Chicago Bulls. A equipa norte-americana do estado do Illinois ganhou três dos quatro compromissos nos últimos sete dias e apagou uma série de oito encontros seguidos a perder, uma das piores sequências da história da franquia, seis vezes campeã da NBA, icónica durante os anos 90 à boleia de Michael Jordan, conquistando os títulos de 1991 a 1993 e depois de 1996 a 1998. Depois de uma só vitória nos primeiros dez encontros da fase regular da NBA, os Bulls ganharam em casa aos Atlanta Hawks, após prolongamento, e em Minnesota, frente aos Timberwolves. A derrota com os Cleveland Cavaliers era mais ou menos esperada, mas contra um adversário da mesma fasquia, os de Chicago voltaram às vitórias com 30 pontos à maior, em Brooklyn, frente aos Nets. Acertaram 15 vezes da linha de três pontos numa só parte, o que era inédito na história do emblema criado em 1966.
A marca de oito derrotas só tinha paralelo com as nove do início de temporada de 2004-05. Ainda assim, os Bulls ocupam o 12.º posto da Conferência Este, tendo dois jogos a regularizar para os principais rivais na busca de atingir o play-off da competição, no qual têm apuramento direto os primeiros oito da Conferência. Nos últimos anos, o trajeto tem ficado marcado por uma grande distância do topo. Em 2025/26, a equipa foi 12.º na fase regular, nos três anos anteriores foi ao play-in, mas sem passar de um lugar de meio da tabela. Para encontrar um apuramento direto para o play-off é preciso recuar a 2021/22. Nos últimos dez anos, contam-se apenas duas chegadas aos melhores oito da Conferência e o sexto lugar, de 2021/22 é o melhor resultado na contabilização final da tabela. Longe dos tempos áureos, portanto.
A reconstrução para 2026/27 teve uma aposta incomum num técnico brasileiro, num mercado altamente dominado pelos norte-americanos, com poucas exceções europeias. Tiago Splitter voltou à NBA como assistente do Portland Trail Blazers e herdou o posto de técnico interino em 2025/26, sendo o primeiro brasileiro a comandar uma equipa na NBA. Splitter fora jogador dos San Antonio Spurs durante cinco anos, foi adjunto cinco anos nos Brooklyn Nets e também nesse cargo esteve na seleção do Brasil. A experiência como técnico principal surgiu no Paris Basketball e foi campeão nacional em França, o que lhe reabriu a porta grande no palco maior da modalidade. Elaborou o plano de reformulação dos Bulls, que não são campeões há quase 30 anos, e houve resistência à ação no mercado apesar de ter procedido a uma boa época pelos Portland Trail Blazers, conduzindo-os ao play-off.
Em abril, fechou-se um ciclo em Chicago. Saíram o diretor de operações Arturas Karnisovas e o diretor desportivo Marc Eversley, após seis anos sem sucesso desportivo evidente. A Forbes avalia a equipa como a sexta mais rentável na NBA (438 milhões anuais) e não tem, em anos recentes, apresentado problemas financeiros. São 170 milhões em investimentos anuais na massa salarial e, dada a receita, os próprios adeptos têm exigido mais reforços. Ao contrário de outras equipas, os Bulls não têm apostado em requisitar grandes estrelas. Aponta-se que os 81 milhões de euros de contrato de Patrick Williams foi um dos erros de gestão anteriores, tal como as trocas de Caruso por Giddey, ou em 2021 a opção de trocar Wendell Carter Jr. e Otto Porter e as duas primeiras escolhas do draft por Vucevic e Al-Farouq Aminu.
Este ano, Caleb Wilson foi a quarta escolha do draft e a esperança no jovem de 19 anos levou a que se apontasse a lesão do jogador como um dos grandes problemas deste início de época. Mas a aposta foi definida de forma clara, com o investimento em jovens para que as rotinas, paulatinamente, permitam à franquia retornar aos tempos áureos. Quatro chegaram da equipa de desenvolvimento. Buzelis e Noa Essengue, extremos de 22 e 19 anos, foram recrutados em 2025 e são tidos como promessas. Norman Powell (Miami Heat) e Claxton (Brooklyn Nets) foram os mais experientes a chegar aos Bulls.