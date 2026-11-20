Esta semana pode ter lançado as bases, ou pelo menos afastado alguns fantasmas, nos Chicago Bulls. A equipa norte-americana do estado do Illinois ganhou três dos quatro compromissos nos últimos sete dias e apagou uma série de oito encontros seguidos a perder, uma das piores sequências da história da franquia, seis vezes campeã da NBA, icónica durante os anos 90 à boleia de Michael Jordan, conquistando os títulos de 1991 a 1993 e depois de 1996 a 1998. Depois de uma só vitória nos primeiros dez encontros da fase regular da NBA, os Bulls ganharam em casa aos Atlanta Hawks, após prolongamento, e em Minnesota, frente aos Timberwolves. A derrota com os Cleveland Cavaliers era mais ou menos esperada, mas contra um adversário da mesma fasquia, os de Chicago voltaram às vitórias com 30 pontos à maior, em Brooklyn, frente aos Nets. Acertaram 15 vezes da linha de três pontos numa só parte, o que era inédito na história do emblema criado em 1966.

A marca de oito derrotas só tinha paralelo com as nove do início de temporada de 2004-05. Ainda assim, os Bulls ocupam o 12.º posto da Conferência Este, tendo dois jogos a regularizar para os principais rivais na busca de atingir o play-off da competição, no qual têm apuramento direto os primeiros oito da Conferência. Nos últimos anos, o trajeto tem ficado marcado por uma grande distância do topo. Em 2025/26, a equipa foi 12.º na fase regular, nos três anos anteriores foi ao play-in, mas sem passar de um lugar de meio da tabela. Para encontrar um apuramento direto para o play-off é preciso recuar a 2021/22. Nos últimos dez anos, contam-se apenas duas chegadas aos melhores oito da Conferência e o sexto lugar, de 2021/22 é o melhor resultado na contabilização final da tabela. Longe dos tempos áureos, portanto.

A reconstrução para 2026/27 teve uma aposta incomum num técnico brasileiro, num mercado altamente dominado pelos norte-americanos, com poucas exceções europeias. Tiago Splitter voltou à NBA como assistente do Portland Trail Blazers e herdou o posto de técnico interino em 2025/26, sendo o primeiro brasileiro a comandar uma equipa na NBA. Splitter fora jogador dos San Antonio Spurs durante cinco anos, foi adjunto cinco anos nos Brooklyn Nets e também nesse cargo esteve na seleção do Brasil. A experiência como técnico principal surgiu no Paris Basketball e foi campeão nacional em França, o que lhe reabriu a porta grande no palco maior da modalidade. Elaborou o plano de reformulação dos Bulls, que não são campeões há quase 30 anos, e houve resistência à ação no mercado apesar de ter procedido a uma boa época pelos Portland Trail Blazers, conduzindo-os ao play-off.

Em abril, fechou-se um ciclo em Chicago. Saíram o diretor de operações Arturas Karnisovas e o diretor desportivo Marc Eversley, após seis anos sem sucesso desportivo evidente. A Forbes avalia a equipa como a sexta mais rentável na NBA (438 milhões anuais) e não tem, em anos recentes, apresentado problemas financeiros. São 170 milhões em investimentos anuais na massa salarial e, dada a receita, os próprios adeptos têm exigido mais reforços. Ao contrário de outras equipas, os Bulls não têm apostado em requisitar grandes estrelas. Aponta-se que os 81 milhões de euros de contrato de Patrick Williams foi um dos erros de gestão anteriores, tal como as trocas de Caruso por Giddey, ou em 2021 a opção de trocar Wendell Carter Jr. e Otto Porter e as duas primeiras escolhas do draft por Vucevic e Al-Farouq Aminu.

Este ano, Caleb Wilson foi a quarta escolha do draft e a esperança no jovem de 19 anos levou a que se apontasse a lesão do jogador como um dos grandes problemas deste início de época. Mas a aposta foi definida de forma clara, com o investimento em jovens para que as rotinas, paulatinamente, permitam à franquia retornar aos tempos áureos. Quatro chegaram da equipa de desenvolvimento. Buzelis e Noa Essengue, extremos de 22 e 19 anos, foram recrutados em 2025 e são tidos como promessas. Norman Powell (Miami Heat) e Claxton (Brooklyn Nets) foram os mais experientes a chegar aos Bulls.