Neemias Queta procura a afirmação na 24.ª época de LeBron James na NBA

Neemias Queta vai para a sétima época na NBA, prova que venceu em 2023/24 pelos Boston Celtics, que este verão lhe ofereceram um contrato de 56 milhões de dólares (cerca de 49 milhões de euros) e assim garantiram a continuidade do português na maior liga de basquetebol do Mundo, que arranca na madrugada de dia 20 de outubro, com o jogo entre os Boston e os Detroit.

Em 2026/27, Neemias terá a concorrência de Mitchell Robinson, mas Joe Mazzulla já mostrou que confia no barreirense e na sua capacidade inata de desarmar lançamento ou estorvar quem ousa lançar à sua frente e a agressividade que impõe a defender. Mas terá certamente de melhorar no capítulo ofensivo: na época passada, efetuou 499 lançamentos de campo, à média de 6,6 por jogo.

Bater o recorde de 27 pontos feitos no jogo com os Philadelphia 76ers, em 1 de março, depois de, em 07 de janeiro, ter somado 20 ressaltos face aos Denver Nuggets e estabelecido novo máximo pessoal na NBA também é um objetivo para 2026/27.

Neemias concluiu a fase regular da época passada com médias de 10,2 pontos e 8,4 ressaltos, em 25.3 minutos, com 65,3% nos lançamentos de campo (326 em 499) e 70,3% nos lances livres (123 em 175). O português dos Boston Celtics foi titular em 75 dos 76 jogos que cumpriu na época regular, ajudando a equipa a conseguir o segundo melhor recorde da Conferência Este, com 56 vitórias e 26 derrotas.

A nível pessoal, o poste português foi terceiro na percentagem de lançamentos de campo, batido apenas pelo francês Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) e Deandre Ayton (Los Angeles Lakers), nono nos ressaltos ofensivos (3,0 de média por jogo), 18.º nos ressaltos e 27.º nos ressaltos defensivos (5,3), por exemplo.

Em termos coletivos, será difícil repetir 2023/24, época em que os Boston Celtics chegaram ao 18.º título, mas os playoffs não estarão, certamente, na lista de objetivos apesar da saída de Jaylen Brown, num defeso em que chegaram também Paul George e Mike Conley.

LeBron quer o quinto anel... e igualar Michael Jordan

Os campeões New York Knicks e os muito reforçados Philadelphia 76ers, com Brown e LeBron James, partem como favoritos, mas com os Toronto Raptors, do regressado Kahwi Leonard, os Cleveland Cavaliers ou os Indiana Pacers, de novo com Tyrese Haliburton estarão na luta.

LeBron James (41 anos) voltou a adiar a despedida em busca de um quinto título, numa época 2026/27 em que representará uma quarta equipa, os Philadelphia 76ers, em 24 temporadas. Depois de passagens por Cleveland Cavaliers, em dose dupla (2003/04 a 2009/10 e 2014/15 a 2017/18), Miami Heat (2010/11 a 2023/14) e Los Angeles Lakers (2018/19 a 2025/26), onde esteve nos últimos oito anos, LeBron rumou aos Sixers, que montaram uma equipa para lutar pelo título.

Melhor marcador da história da competição, tanto na época regular (43.440 pontos) como nos playoffs (8.521), o extremo norte-americano quer repetir em Filadélfia o que anel que conseguiu nas três equipas anteriores: ganhou dois pelos Heat (2011/12 e 2012/13), um com os Cavs (2015/16) e outro ao serviço dos Lakers (2019/20).

LeBron assinou um contrato de dois anos, por uns modestos oito milhões de dólares (cerca de 7,2 milhões de euros) e se a tradição se mantiver, terá de jogar até aos 43 anos para chegar aos cinco anéis de Michael Jordan, uma vez que nunca foi campeão na primeira época numa nova época.

A competição existe desde 1946 e já teve 22 campeões, sendo que os Boston Celtics de Neemias Queta são os recordistas de títulos (18, mais um do que os Los Angeles Lakers).

Com Lusa