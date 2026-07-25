LeBron James muda-se para os Philadelphia 76ers e vai jogar a 24.ª época na NBA

LeBron James vai representar os Philadelphia 76ers. O anúncio foi feito pelo próprio, horas depois de começarem a circular notícias sobre isso, depois de Shams Charania anunciar que King James iria continuar a jogar e assinar um contrato de dois anos, a troco de oito milhões de dólares (7,1 milhões de euros). O melhor marcador da história da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) prepara-se para disputar a 24.ª época, aos 41 anos. Será o quarto clube do basquetebolista e sendo que nos outros três - Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Lakers - foi sempre campeão. "Pensava que tinha acabado quando a época terminou. Não estava pronto para o anunciar e sabia que precisava de algum tempo para decidir de verdade, mas tinha quase a certeza de que tinha jogado o meu último jogo. Precisava de olhar para mim mesmo e decidir se ainda amava este desporto. Ainda amo verdadeiramente este desporto e tenho mais para dar. As últimas semanas têm sido realmente especiais. Nunca tive a oportunidade de não fazer ideia do que fazer e de dedicar tempo a pensar. Passei uns meses incríveis com todas as pessoas de quem gosto, a tentar perceber tudo isto. Esta é a minha última decisão. Não estou a fazer isto pelo dinheiro. Não estou a fazer isto pela família. Por que é que estou realmente a jogar nesta altura? Ainda quero sacrificar-me. Ainda quero trabalhar. Ainda quero dar o meu melhor. Ainda quero competir, vencer e ter a oportunidade de sentir a emoção de conquistar mais um campeonato", escreveu um dos maiores basquetebolistas de todos os tempos, numa sequência de mensagens na rede social X.A escolha recaiu nos Philadelphia 76ers, uma equipa campeã: "Estou muito entusiasmado por animar uma nova base de adeptos e iniciar esta incrível jornada uma última vez. Obrigado, Los Angeles. Miami, vou amar-te para sempre, e o nordeste de Ohio será sempre o meu lar!".LeBron James anunciou que a sua "decisão de todas as decisões" é afinal... a parceria com uma bebida alcoólica.LeBron versão número 23. Há 70 jogadores da NBA que não eram nascidos quando King James se estreou