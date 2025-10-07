Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
LeBron James anunciou que a sua "decisão de todas as decisões" é afinal... a parceria com uma bebida alcoólica
Desporto

LeBron James anunciou que a sua "decisão de todas as decisões" é afinal... a parceria com uma bebida alcoólica

Golpe publicitário gerou alvoroço entre os fãs do basquetebolista dos Lakers. Durante umas horas muitos pensaram que seria o final de carreira... nada disso, King James continuará a espalhar magia.
Carlos Nogueira
O basquetebolista LeBron James criou um enorme suspense esta terça-feira, 7 de outubro, quando anunciou a sua segunda "decisão de todas as decisões" - a primeira foi quando trocou os Cleveland Cavaliers pelos Los Angeles Lakers.

Esse anúncio criou algum frenesim nos admiradores da estrela da NBA, muitos pensaram que seria o adeus à carreira aos 40 anos, outros que iria voltar a trocar de equipa. Nada disso. Tratou-se afinal de um golpe publicitário a uma marca de conhaque, a Hennessy, com quem o basquetebolista estabeleceu uma parceria.

O vídeo publicado nas redes sociais terminou com o mistério e fez respirar de alivio os milhões de fãs de King James, quatro vezes campeão da NBA.

