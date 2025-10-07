LeBron James anunciou que a sua "decisão de todas as decisões" é afinal... a parceria com uma bebida alcoólica

O basquetebolista LeBron James criou um enorme suspense esta terça-feira, 7 de outubro, quando anunciou a sua segunda "decisão de todas as decisões" - a primeira foi quando trocou os Cleveland Cavaliers pelos Los Angeles Lakers.Esse anúncio criou algum frenesim nos admiradores da estrela da NBA, muitos pensaram que seria o adeus à carreira aos 40 anos, outros que iria voltar a trocar de equipa. Nada disso. Tratou-se afinal de um golpe publicitário a uma marca de conhaque, a Hennessy, com quem o basquetebolista estabeleceu uma parceria.O vídeo publicado nas redes sociais terminou com o mistério e fez respirar de alivio os milhões de fãs de King James, quatro vezes campeão da NBA..LeBron versão número 23. Há 70 jogadores da NBA que não eram nascidos quando King James se estreou.50.000 pontos. Lebron salta mais uma barreira impossível na NBA