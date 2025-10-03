LeBron versão número 23. Há 70 jogadores da NBA que não eram nascidos quando King James se estreou

LeBron James vai começar a 23.ª temporada na NBA. Aos 40 anos, é o mais velho da liga norte-americana de basquetebol e há 70 jogadores que ainda não tinham nascido quando ele se estreou. Caso de Carson Wallace, campeão pelo Oklahoma City Thunder na última temporada, nasceu no dia 7 de novembro de 2003, nove dias depois de LeBron fazer o seu primeiro de 1561 jogos na NBA.A história do King James começou a ser escrita no dia 29 de outubro de 2003. Então com 18 anos, fez 25 pontos para os Cleveland Cavaliers, que perderam esse jogo para os Sacramento Kings (106-92). Esta madrugada o camisola 23 dos Lakers inicia mais um ano na elite do basquetebol, na chamada pré-temporada da NBA (fase regular só começa a 21 de outubro, diante dos Charlotte) com 40 anos de idade. E quando lhe perguntam quando se irá reformar, LeBron apenas diz que espera que isso aconteça antes do seu segundo filho - Bryce James, tem 17 anos, joga basquetebol universitário, no Arizona, e pode estar disponível no Draft já no próximo ano -, chegar à NBA, depois de, na última temporada, ter feito história ao dividir o campo com o filho Bronny nos Lakers.“O amor pelo jogo ainda é grande. O amor pelo processo também. É simples, continuar a trabalhar o meu corpo e chegar ao potencial físico máximo. Ainda é um jogo muito bonito, que me desafia a dar o melhor de mim e jogar ao mais alto nível. Os desafios da temporada, tudo isso ainda é muito gratificante para mim”, disse aquele que é um dos maiores jogadores de basquetebol da história.LeBron tornou-se recordista de pontos (42.184) na época passada, tendo mostrado números que o mantêm entre os melhores da NBA aos 40 anos. Em 70 jogos, registou médias de 24,4 pontos, 7,8 ressaltos e 8,2 assistências. E está a 50 partidas de quebrar o recorde de jogos disputados na temporada regular, hoje pertencente ao Hall da Fama Robert Parish (1611).E se LeBron procura o seu quinto anel de campeão a franquia de Los Angeles conta ainda com Luka Doncic e Austin Reaves na busca pelo 18.º título da NBA, que este ano está em Oklahoma. E no ano anterior esteve em Boston, cidade onde os Celtics continuam a contar com Neemias Queta. Joe Mazzulla destacou “a fisicalidade e o talento” mostrados por Neemias no EuroBasketO português esteve presente no Media Day da NBA e confessou que espera jogar mais e não apenas pela saída do amigo e colega Al Horford, que assinou pelos Warriors, o que o promoveu a primeiro poste da equipa, mas também pela boa experiência que foi jogar pela seleção nacional no EuroBasket2025. “Jogar por Portugal no EuroBasket ajudou a aumentar os meus níveis de confiança. Deu-me experiência contra jogadores diferentes e com regras diferenciadas. Acho que acaba sempre por nos ajudar. Ter tido essa experiência só vai ajudar-me a ser mais versátil e alguém mais confiável por parte de todos os que me acompanham. Vai ajudar-me a ser um jogador mais completo e útil”, disse o basquetebolista do Barreiro, o primeiro e único português a jogar e ser campeão da NBA.Os Boston Celtics vão receber os Philadelphia abrir a época da NBA no próximo dia 23. O treinador Joe Mazzulla destacou “a fisicalidade e o talento” mostrados por Neemias no EuroBasket, em que a seleção foi eliminada pela campeã europeia e mundial nos oitavos de final: “A paixão com que ele representou o seu país é muito semelhante a jogar pelos Celtics. Ele já provou que consegue jogar sob pressão e agora temos ainda mais confiança de que pode fazê-lo todas as noites.”Também Brad Stevens, presidente de operações dos Boston Celtics, acha que o poste português “melhorou o seu jogo” e fez “grandes progressos” desde que joga nos Boston, e “merece uma oportunidade” para continuar na equipa e na NBA.isaura.almeida@dn.pt .50.000 pontos. Lebron salta mais uma barreira impossível na NBA