Rui Borges esteve menos de uma hora em Alcochete e Tiago Fernandes tem Zalazar a postos para o Shakhtar

Rui Borges esteve em Alcochete nesta manhã de segunda-feira para se despedir de jogadores e staff na Academia do Sporting. O técnico entrou pelas 9h45 e nem uma hora depois sairia, encerrando o trajeto nos leões, que começou no período natalício de 2024. O treinador reuniu com Frederico Varandas e acertaram as exigências de parte a parte para se proceder à rescisão de contrato, que era válido com o transmontano até 2028.

Houve o cuidado de o preparo leonino só ter começado já depois da saída de Rui Borges das instalações. Pelo que o DN pôde saber, a intenção da SAD era que o técnico pudesse orientar a equipa diante do Shakhtar Donetsk, em Londres, na 4.ª jornada da Champions, permitir a Rui Borges alcançar o estatuto de mais vencedor na prova pelos leões e fazê-lo no jogo centenário pelos verdes e brancos. Ainda assim, o desagrado do técnico com o litígio gerou uma decisão de substituição ainda antes do preparo europeu. Borges teve conhecimento de que Varandas procedera contactos com outros treinadores, sabe o DN.

Tal como o nosso jornal adiantou, os maiores candidatos ao lugar eram Abel Ferreira e Leonardo Jardim. "O processo começou há duas ou três semanas com a recusa de dois treinadores no Brasil", avançou na Sport TV Luís Martins, ex-técnico da equipa B e com largo tempo na formação jovem do Sporting.

O Sporting, pelo que o DN pôde saber, contactou representantes de ambos, treinadores que lutam, entre si, pelo título no campeonato do Brasil. Abel Ferreira é desejo antigo, está no Palmeiras com contrato até 2027 e precisaria de acordo com o clube de São Paulo para a mudança. Quanto a Jardim, por sua vez, podem ter pesado os timings, já que o madeirense, avançou a ESPN na semana passada, deverá sair do Flamengo no final da temporada, mesmo vencendo o campeonato, dando conta de situações de litígio entre técnico e o plantel.

Paulo Fonseca, do Lyon, é o nome que avança para o comando técnico dos leões.

Já depois da saída de Rui Borges da Academia, Tiago Fernandes voltou a orientar um treino da equipa principal oito anos depois. O interino, que é tutelar da equipa B, teve a boa notícia de contar com Rodrigo Zalazar, médio que não joga desde 9 de outubro. O internacional uruguaio sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e integrou os trabalhos tendo em vista a preparação para o jogo com o Shakhtar Donetsk, a decorrer em Londres, em Stamford Bridge, estádio do Chelsea, a partir das 17h45.

Houve ainda a integração de Kauã Oliveira, médio de 22 anos da equipa B, nos 28 futebolistas da sessão. Nuno Santos e Debast estão lesionados e os leões viajam esta terça-feira para Londres, com conferência de Imprensa prevista para as 17h30, hora portuguesa.