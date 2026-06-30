Requalificação do Jamor no valor de 19,3 milhões de euros avança. Projeto do Estádio Nacional continua parado

É assinado na quarta-feira, dia 1 de julho (15h00), o protocolo de cooperação de requalificação do Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ), entre o Município de Oeiras e o Governo, através do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). O evento contará com a presença da ministro da Cultura e do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e do Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, bem como representantes de todas as entidades envolvidas.O projeto assenta na comparticipação financeira do valor total de 19,3 milhões de euros, para remodelação e melhoramento de várias infraestruturas de apoio ao Alto Rendimento, como os alojamentos afetos ao Centro de Alto Rendimento do Jamor e os centros de treino de Atletismo, Râguebi, Tiro, Tiro com Arco e ainda o Complexo de Piscinas do Jamor e as Pistas de Ciclismo. Como o Complexo do Jamor continua a ser alvo de estudo para classificação de Monumento Nacional, “todas as intervenções a realizar deverão salvaguardar os valores ambientais e paisagísticos do Centro Desportivo Nacional do Jamor”, segundo o comunicado do município.A requalificação do Jamor insere-se no âmbito da Resolução de Conselho de Ministros n.º 198/2025, de 23 de dezembro que prioriza o investimento na modernização e sustentabilidade das infraestruturas desportivas, de forma a incentivar a prática desportiva regular e o contacto com a natureza, em consonância com a preservação ambiental e o ordenamento do território.A requalificação do Estádio Nacional é um dossier à parte. Tal como o DN já noticiou, a Federação Portuguesa de Futebol pediu para repensar o projeto vencedor do concurso e anunciado no início de 2025, liderado pelo arquitecto Aires Mateus, e os valores associados, parando assim a requalificação prevista.Entre os aspetos em análise estão o custo total da obra, estimado em cerca de 25 milhões de euros, e as alterações previstas para a zona da Tribuna de Honra, onde a proposta apresentada prevê apenas a cobertura de parte da bancada central do recinto.A direção liderada por Pedro Proença está a reavaliar o projeto em conjunto com as entidades envolvidas, de modo a apurar se correspondem não só aos interesses da Federação Portuguesa de Futebol, mas também às necessidades do espaço. A segurança é um dos pontos que motivam essa revisão do projeto de arquitetura. isaura.almeida@dn.pt .Requalificação do Estádio Nacional dá passo atrás. FPF está a “reavaliar” projeto do Jamor.Novo Jamor idêntico ao velho, mas com mais segurança e conforto (veja as fotos)