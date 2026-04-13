Requalificação do Estádio Nacional dá passo atrás. FPF está a “reavaliar” projeto do Jamor
FOTO: Paulo Spranger
Desporto

Requalificação do Estádio Nacional dá passo atrás. FPF está a “reavaliar” projeto do Jamor

Direção de Pedro Proença confirma paragem do processo e revela preocupações com questões de segurança não previstas na proposta do consórcio vencedor.
Isaura Almeida
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Jamor
Estádio Nacional
Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

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