Rúben Dias falha jogo do título em Inglaterra por lesão no tornozelo

Rúben Dias é baixa garantida para o jogo da jornada 33 da Premier League, de contornos decisivos para a atribuição do título. O central tem uma lesão no tornozelo que merece especial cuidado e a equipa médica do City rejeita arriscar agravar a condição do defesa, detalha o Manchester Evening News, apesar de ser determinante a receção do City ao Arsenal, quando está com menos um jogo disputado e menos seis pontos do que os gunners.O internacional português está afastado dos relvados desde 17 de março, quando foi forçado a sair ainda ao intervalo do jogo com o Real Madrid, que ditou a eliminação da Liga dos Campeões. Vai com um mês de paragem, já depois de ter falhado o último estágio de Portugal antes do Campeonato do Mundo, que culminou com empate com o México e vitória com os Estados Unidos da América. De acordo com a publicação, o tempo de paragem deve ser de mais duas semanas, o que deixará o central de fora do encontro com Burnley, para o campeonato, e Southampton, para a Taça de Inglaterra. Contas feitas, são já 11 jogos perdidos pelo defesa no City, período que deve então alastrar-se a 14 encontros falhados por lesão.Roberto Martínez acompanha a situação, mas não há temores nesta fase, quando faltam menos de dois meses para o início do Mundial, que irá decorrer entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos da América, Canadá e México. Dias é peça imprescindível no eixo defensivo. Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, Renato Veiga e António Silva lutarão pela outra vaga.O jogo de domingo no Etihad tem contornos decisivos, uma vez que o City precisa de ganhar para passar a depender só de si para ser campeão. Isso poderia levar a um desempate por diferença de golos se os dois clubes prosseguissem sem percalços até final do campeonato. O Arsenal não vence a Premier League desde 2004, há 22 anos comandado por Henry e Wenger na equipa dos 'Invencíveis'. Recorde-se que no Arsenal são esperadas baixas importantes: Odegaard, Saka, Merino, Timber e Calafiori não jogaram com o Sporting..Rúben Dias lesionou-se e fica fora dos relvados entre quatro a seis semanas.Bernardo Silva diz adeus ao Manchester City: "A cidade e o clube deram-me muito mais do que alguma vez esperei".Arteta vai a Manchester com o fardo de 22 anos dos 'Invencíveis'