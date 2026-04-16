Bernardo Silva diz adeus ao Manchester City: "A cidade e o clube deram-me muito mais do que alguma vez esperei"

O futebolista internacional português Bernardo Silva confirmou esta quinta-feira, 16 de abril, que vai deixar o Manchester City no final da temporada.“É o momento de dizer adeus à cidade na qual ganhámos tanto como um clube de futebol, mas também onde comecei o meu casamento e a minha família”, escreveu Bernardo Silva, nas redes sociais, lembrando que quando chegou ao clube há nove anos "estava a perseguir um sonho", com o desejo de "ter sucesso e alcançar grandes coisas". "Esta cidade e este clube deram-me muito mais do que alguma vez esperei", acrescentou, sublinhando que tudo o que conquistou e ganhou "é um legado que ficará para sempre gravado" no seu coração.Bernardo Silva deixou ainda uma palavra de agradecimento aos adeptos do Manchester City "pelo incondicional apoio" ao longo dos anos, algo que nunca irá esquecer. "O meu principal objetivo como futebolista sempre foi jogar pela vossa paixão e para que se sintam orgulhosos e bem representados em campo. Espero que tenham sentido isso em todos os jogos", disse, deixando a garantia que será "mais um adepto do Man City para toda a vida".A finalizar, Bernardo Silva deixou um agradecimento especial ao treinador Pep Guardiola e a todos os seus companheiros "por todas as memórias" e por terem permitido que "fizesse parte desta longa jornada". Formado no Benfica, Bernardo Silva, de 31 anos, chegou ao Manchester City em 2017/18, após três temporadas no Mónaco, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, seis vezes a Premier League, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga, três Supertaças e um Campeonato do Mundo de Clubes.Pelos citizens, o internacional português contabiliza até ao momento 746 jogos e 124 golos em nove temporadas. Este ano ainda poderá conquistar mais um título de campeão inglês, pelo qual está em luta com o Arsenal, e uma Taça de Inglaterra, na qual terá de medir forças nas meias-finais com o Southampton..Bernardo Silva deixa o Manchester City no final da época. Futuro não deve passar pelo Benfica no imediato.24,3 quilómetros em dois jogos. Bernardo Silva é quem mais corre no Europeu