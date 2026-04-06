Bernardo Silva deixa o Manchester City no final da época. Futuro não deve passar pelo Benfica no imediato

Ainda não é oficial, mas também já não é segredo para ninguém que, no fina da presente época, Bernardo Silva vai deixar o Manchester City, onde conquistou seis títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões ao longo das suas nove épocas no clube. O médio português de 31 anos já o tinha deixado perceber nas vezes que foi questionado sobre o futuro, depois de confirmar que não iria renovar contrato com os citizens, mas ter sido o treinador adjunto de Pep Guardiola a admitir a sua saída é que não estaria nos planos do internacional português. "Nunca se pode substituir um jogador por outro igual, porque não existem. O Bernardo Silva é único. A forma como controla os jogos, como se movimenta, como recebe, como lidera, como encontra soluções, tudo isso", afirmou Lijnders, numa entrevista publicada no Domingo de Páscoa.O clube já procura um "substituto idêntico" para Bernardo Silva, mas a tarefa não será fácil, assim como também é muto difícil, nas palavras do adjunto de Guardiola, imaginar um Manchester City sem o médio português: "Quando não joga sente-se a sua ausência. E isso é apenas um jogo. Imagina uma temporada inteira? Mas toda a boa história tem o seu fim. Espero que aproveite estes últimos meses, faltam apenas seis semanas, e que tenha uma grande despedida. Merece toda essa atenção".O mais do que provável adeus ao Etihad Stadium foi admitido pelo próprio jogador num podcast oficial do clube inglês, no dia 26 de março. "Culturalmente, portugueses e ingleses são bastante diferentes, o clima, a comida, o modo de vida são um pouco diferentes. Estou sempre a brincar que se Manchester fosse mais a sul da Europa, eu ficava até me expulsarem. Porque adoro o clube, os meus colegas de equipa, a equipa técnica, os adeptos, o estádio, o ambiente, tudo o que diz respeito à minha vida profissional", afirmou Bernardo Silva, dizendo mesmo que "se o Manchester City estivesse em Lisboa, ficava até aos 40 anos"..E se muitos veem nessas declarações uma vontade em regressar ao Benfica - coisa que sempre admitiu fazer antes de terminar a carreira -, também há quem acredite que "o sul da Europa" a que o internacional português se refere, pode ser Itália (Juventus) e Espanha (Barcelona), França (PSG). E sem descartar o Al Nassr e o Al Hilal da Arábia Saudita, porque, nesta altura, segundo soube o DN, o jogador ainda não considera voltar ao clube que o formou e onde acabou por disputar apenas três jogos oficiais, antes de ser vendido ao AS Monaco, em 2014, por cerca de 15 milhões de euros.Saindo do City como jogador livre (fim de contrato) nove anos depois de ter sido contratado aos monegascos, a troco de uma verba na ordem dos 50 milhões de euros, Bernardo Silva torna-se um jogador apetecível para grandes clube europeus, uma vez que tem apenas 31 anos e números que falam por ele. Venceu uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de Clubes, seis Premier League, duas Taça de Inglaterra, cinco Taça da Liga e ainda três Supertaças de Inglaterra, alem de ter marcado 76 golos e feito 75 assistências para golos em cerca de 450 jogos em que vestiu a camisola citizen.