Rúben Dias lesionou-se e fica fora dos relvados entre quatro a seis semanas

O internacional português Rúben Dias vai desfalcar o Manchester City durante quatro a seis semanas, depois de ter sofrido uma lesão numa coxa, confirmou esta terça-feira o treinador Pep Guardiola.O defesa-central lesionou-se no empate frente ao Chelsea (1-1), no domingo, saindo aos 81 minutos, num encontro da Premier League em que o City acabou por consentir o empate já nos tempo extra, devido a um golo do argentino Enzo Fernández.Na mesma partida, o croata Josko Gvardiol também saiu lesionado, aos 51 minutos, e estará afastado por um período prolongado. O empate deixou os citizens no segundo lugar da Premier League, agora a seis pontos do líder Arsenal.Para o jogo de quarta-feira frente ao Brighton & Hove Albion, relativo à 21.ª jornada do campeonato, o Manchester City apresenta várias ausências. Além de Rúben Dias e Gvardiol, estão lesionados Kovacic, John Stones, Oscar Bobb e Savinho, enquanto Marmoush e Ait-Nouri se encontram ao serviço das respetivas seleções. No plantel mantêm-se ainda os portugueses Bernardo Silva e Matheus Nunes.