Rangnick encontra a melhor versão na seleção austríaca e tem meio-campo para ditar ritmos no Grupo J

Ralf Rangnick é uma referência no estilo de jogo gegenpress, de pressão imediata após a perda de bola. Implementou o estilo no Estugarda, Hannover, Hoffenheim e Leipzig, conquistando na Alemanha uma Taça, uma Taça da Liga e uma Supertaça. Ganhou nova vida na seleção da Áustria depois de um verdadeiro meio ano de pesadelo no Manchester United, ao qual chegou depois de ser diretor-desportivo dada a experiência anterior a coordenar os projetos da Red Bull. Essa versão, de um treinador acossado pela pressão, sem fôlego para lidar com os jogadores, desapareceu e depois de chegar aos oitavos de final do Europeu, Rangnick conseguiu devolver a Áustria ao Mundial 28 anos depois. Dominou na fase de apuramento, terminou no topo do grupo que tinha Bósnia e Roménia. Só perdeu com os romenos e acumulou 24 golos num caminho onde sedimentou um meio-campo forte nos equilíbrios, mas também com chegada à baliza adversária. O capitão David Alaba tem o prémio de carreira, chegando, finalmente, ao Mundial depois de anos no Real Madrid. Restará saber se alinha na esquerda ou no centro. No eixo, Danso, do Tottenham, e Lienhart, do Friburgo, têm dado garantias. Laimer no Bayern de Munique é utilizado a lateral direito, mas pode vir a subir para o meio-campo. Florian Grillitsch é o representante do Braga no certame. Depois de estar nos Europeus de 2020 e 2024, dá continuidade ao trajeto como alternativa aos nomes principais. O meio-campo é mesmo o setor forte dos austríacos, até pelas parcerias do próprio campeonato alemão. Rangnick convenceu o jogador do Dortmund Chukwuemeka a escolher a seleção austríaca em vez da terra-natal. Junta-se a Sabitzer na comitiva do Dortmund, enquanto o Leipzig fornece Baumgartner e Schlager. O campeonato alemão alimenta a maioria dos convocados, com 14 atletas a militarem na Bundesliga. Paul Wanner é um talento de 20 anos do PSV e Prass e Wimmer também são desequilibradores. No ataque pode estar o maior problema. Arnautovic, historicamente, é a maior referência, e deve ganhar a titularidade, mas ficou-se pelos dez golos no Estrela Vermelha. Michael Gregoritsch chegou aos seis no Augsburgo em empréstimo pelo Brondby. A Áustria foi terceira classificada em 1954 e chegou aos quartos de final em 1978. A 17 de junho arranca a prestação com a Jordânia no Grupo J, enfrentando depois a Argentina a 22 e a Argélia a 28.Lista dos 26 convocados:- Guarda-redes: Patrick Pentz (Bröndby, Din), Alexander Schlager (Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Plzen, Che).- Defesas: David Affengruber (Elche, Esp), David Alaba (Real Madrid, Esp), Kevin Danso (Tottenham, Ing), Marco Friedl (Werder Bremen, Ale), Philipp Lienhart (Friburgo, Ale), Phillipp Mwene (Mainz, Ale), Stefan Posch (Mainz, Ale), Alexander Prass (Hoffenheim, Ale) e Michael Svoboda (Veneza, Ita).- Médios: Christoph Baumgartner (Leipzig, Ale), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, Ale), Florian Grillitsch (Sporting de Braga, Por), Konrad Laimer (Bayern Munique, Ale), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, Ale), Xaver Schlager (Leipzig, Ale), Romano Schmid (Werder Bremen, Ale), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Siwald (Leipzig, Ale), Paul Wanner (PSV Eindhoven, Hol) e Patrick Wimmer (Wolfsburgo, Ale).- Avançados: Marko Arnautovic (Estrela Vermelha, Ser), Michael Gregoritsch (Augsburgo, Ale) e Sasa Kaladajdzic (LASK Linz)..Iraque volta ao Mundial 40 anos depois com a lição de defender bem na ponta da língua.Haaland é o combustível da máquina trituradora norueguesa