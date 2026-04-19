Queta eficaz no arranque dominador dos Celtics nos play-offs da NBA

Os Boston Celtics entraram da melhor forma nos play-offs da NBA, ao vencerem de forma categórica os Philadelphia 76ers por 123-91 no primeiro jogo da série da primeira ronda da Conferência Este, num encontro em que o internacional português Neemias Queta teve uma prestação muito eficaz apesar do tempo limitado em campo.A formação de Boston, segunda classificada da conferência na fase regular, dominou o encontro praticamente desde o início e nunca esteve em desvantagem no marcador, construindo uma vantagem confortável ao longo dos quatro períodos perante um adversário que sentiu a ausência de Joel Embiid. Neemias Queta integrou o cinco inicial e abriu o marcador da partida com um lance livre convertido. O poste português terminou com 13 pontos, sem falhar qualquer lançamento de campo, acrescentando ainda dois ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento em apenas 15 minutos de utilização, condicionados pelo número elevado de faltas pessoais. Apesar dessas limitações, Queta mostrou-se decisivo na proteção do cesto e na presença física na área pintada, contribuindo para o controlo defensivo dos Celtics e para o desequilíbrio precoce do encontro. A exibição representou também um máximo pessoal em jogos de play-off para o jogador luso. No plano coletivo, Boston apresentou grande consistência ofensiva, com seis jogadores a atingirem a dezena de pontos. Jaylen Brown foi o melhor marcador da partida, com 26 pontos, enquanto Jayson Tatum esteve perto do triplo-duplo, ao somar 25 pontos, 11 ressaltos e sete assistências. Os 76ers tiveram em Tyrese Maxey o elemento mais produtivo, com 21 pontos, mas nunca conseguiram acompanhar o ritmo imposto pelos anfitriões, que chegaram a dispor de vantagens superiores a três dezenas de pontos e controlaram o jogo até final. Com este triunfo expressivo no TD Garden, os Celtics colocam-se em vantagem na série (1-0) e reforçam o estatuto de candidatos a uma longa caminhada nos play-offs, antes do segundo encontro, novamente em Boston..Arrancam os ‘play-off’ da NBA. Celtics de Neemias Queta sonham com o 19.º anel.Neemias Queta chega aos mil ressaltos e brilha na vitória tranquila dos Boston Celtics sobre os Bucks