Arrancam os ‘play-off’ da NBA. Celtics de Neemias Queta sonham com o 19.º anel

É já amanhã que se iniciam os play-off da NBA, com os Boston Celtics à procura de consolidarem o estatuto de franquia com mais títulos da liga profissional de basquetebol dos Estados Unidos. Depois de terem conquistado o 18.º anel de campeão em 2024, já com Neemias Queta nos seus quadros, a equipa treinada por Joe Mazzulla tenta recuperar o título, desta vez, com o poste português a ter uma grande influência na equipa.Afinal, Neemias Queta terminou a fase regular como terceiro jogador da liga com maior percentagem de lançamentos de campo convertidos (65,3%) só atrás de Rudy Gobert dos Minnesota (68,2%) e Deandre Ayton dos LA Lakers (67,1%). O português foi ainda o segundo basquetebolista com melhor percentagem de pontos marcados com lançamentos no pintado, com 83%, apenas superado por Ayton (86,5%). É com um total de 10,2 pontos e 8,4 ressaltos por jogo que Queta vai entrar nos play-off, sendo que os primeiros adversários serão os Philadelphia 76ers. A julgar pela fase regular, além dos Celtics apresentam-se como grandes favoritos os Detroit Pistons (campeões em 1989, 1990 e 2004) que venceram a Conferência Este com 60 vitórias (mais quatro que Boston) e que tem como jogador em maior destaque o base Cade Cunningham.Do Oeste surgem outros dois candidatos, com os atuais campeões Oklahoma City Thunder (64 vitórias na fase regular) comandados por Shai Gilgeous-Alexander (segundo Melhor Marcador da NBA) como grandes favoritos, embora os San Antonio Spurs surjam também como candidatos a quebrar um jejum que dura desde 2014, mercê dos 62 triunfos conquistados, com grande influência do gigante Victor Wembayama (2,24 metros).Mas nos play-off há sempre espaço para surpresas e os LA Lakers (segunda franquia com mais anéis de campeão, com 17) é sempre um candidato, embora dependa da rapidez com que Luka Doncic e Austin Reaves venham a recuperar das respetivas lesões.