Neemias Queta continua a brilhar nos Boston Celtics.
Neemias Queta continua a brilhar nos Boston Celtics.FOTO: Nick Wass/EPA
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Arrancam os ‘play-off’ da NBA. Celtics de Neemias Queta sonham com o 19.º anel

Oklahoma City Thunder, atuais campeões, são os principais favoritos, mas San Antonio Spurs e Detroit Pistons merecem atenção.
Carlos Miguel Nogueira
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