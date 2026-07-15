Portuguesa faz história no Mundial de EA SPORTS FC

A portuguesa ByaSeabra09 entrou para a história dos desportos eletrónicos ao tornar-se a primeira mulher a vencer um encontro de qualificação para o FC Pro World Championship, a mais importante competição mundial de EA SPORTS FC. O feito foi alcançado no FC Pro Last Chance Qualifier, torneio que reuniu 512 jogadores de diferentes regiões do mundo na última oportunidade de acesso ao Campeonato do Mundo da modalidade.Na estreia na prova, a jogadora da Betclic Apogee venceu o primeiro encontro por expressivos 4-1, tornando-se a primeira mulher a alcançar uma vitória numa fase de qualificação do circuito competitivo internacional de EA SPORTS FC. Embora não tenha conseguido seguir em frente na competição, o resultado representa um momento marcante para o futebol virtual e para a crescente afirmação das mulheres num cenário tradicionalmente dominado por homens."Entrei em competição focada em dar o meu melhor, sem pensar em recordes. Saber que esta vitória representa um momento inédito deixa-me muito orgulhosa e dá-me ainda mais motivação para continuar a evoluir. Espero que possa inspirar mais mulheres a acreditarem que também podem competir ao mais alto nível nos esports", afirmou ByaSeabra09, depois de alcançado o feito..O percurso da jogadora portuguesa surge numa altura em que a presença feminina nos esports continua a crescer, ainda que a representação ao mais alto nível permaneça reduzida. A vitória alcançada no qualificador do FC Pro World Championship assume, por isso, um significado que ultrapassa o resultado competitivo, constituindo um marco simbólico para a modalidade.A participação de ByaSeabra09 integrou a campanha da Betclic Apogee na qualificação para o FC Pro World Championship de 2026, competição inserida na Esports World Cup. A organização portuguesa esteve representada por cinco jogadores. Além de ByaSeabra09, também Tuga810, Darkley11 e TiagoAraujo10 ultrapassaram a primeira fase do Last Chance Qualifier. Já RafaMonteiro09 entrou diretamente nos Play-Ins depois de conquistar a Orange eLeague 2026, terminando aí a sua participação.Apesar de o apuramento para o Campeonato do Mundo não ter sido alcançado, a vitória de ByaSeabra09 ficará registada como um momento histórico no circuito competitivo de EA SPORTS FC e como mais um passo na afirmação das mulheres nos esports de alto rendimento..Campeãs nacionais e pioneiras: as mulheres que estão a mudar o EA Sports FC em Portugal.Betclic Apogee conquista Taça Masters Diogo Jota após final épica frente ao Benfica