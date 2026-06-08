Betclic Apogee conquista Taça Masters Diogo Jota após final épica frente ao Benfica

A Betclic Apogee voltou a escrever o seu nome na história do eFootball nacional, ao conquistar a Taça Masters Diogo Jota depois de uma final intensa frente ao SL Benfica, decidida apenas nas grandes penalidades do quinto e derradeiro encontro da série. Num espetáculo marcado pelo equilíbrio, emoção e reviravoltas, a formação composta por Tuga810, Darkley, Rafamonteiro e Tiagoaraujo demonstrou sangue-frio nos momentos decisivos para garantir o seu terceiro troféu da competição.O percurso até ao título confirmou a consistência da equipa vencedora, que eliminou a AD Oliveirense 5M nos quartos de final e o FC Porto Luna nas meias-finais, assegurando lugar na grande decisão. Do outro lado encontrou um SL Benfica determinado em defender o estatuto de campeão nacional, depois de ultrapassar o GD Tourizense e o SC Braga EGN nas eliminatórias anteriores.A final correspondeu às expectativas e transformou a Arena Portugal num verdadeiro palco de futebol virtual. O Benfica entrou mais forte na discussão do troféu e conseguiu vencer os dois confrontos individuais de 1vs1, ficando muito perto de fechar a série e renovar o título. Com três oportunidades para decidir a eliminatória a seu favor, os encarnados pareciam ter o troféu praticamente nas mãos.No entanto, a reação da Betclic Apogee acabou por mudar completamente o rumo da final. A equipa respondeu de forma determinada e venceu os três confrontos de 2vs2, recuperando uma desvantagem que parecia difícil de ultrapassar. A decisão acabaria por chegar às grandes penalidades do quinto jogo, onde a Betclic Apogee confirmou uma reviravolta memorável e selou a conquista do troféu.Apesar do desfecho favorável à formação vencedora, o reconhecimento individual acabou por sorrir ao lado encarnado. O prémio de MVP da competição foi atribuído a Lucanr1, jogador do SL Benfica, que se destacou ao longo do torneio pelo elevado nível exibicional.A cerimónia de entrega do troféu contou com um momento de grande simbolismo, com a presença dos pais de Diogo Jota e de Rute Cardoso, numa homenagem emotiva ao legado do internacional português, eternizado através da competição que carrega o seu nome. A Taça Masters Diogo Jota foi entregue pelo diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Eng.º António Laranjo.. O evento ficou ainda marcado pela visita do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que acompanhou os familiares de Diogo Jota numa passagem pela Arena Portugal, espaço transformado num autêntico estádio de futebol virtual para receber as FPF eSPORTS Finals 2026.Outro dos momentos relevantes da competição foi a presença de representantes da FIFA, que elogiaram a organização do evento por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Durante a visita, foi também anunciado que Portugal irá receber a FIFAe Continental Championship 2026, reforçando o papel do país como uma referência europeia no universo do futebol virtual.O encerramento das FPF eSPORTS Finals 2026 ficou igualmente marcado pela distinção dos campeões distritais e regionais de futebol virtual, com reconhecimento para as associações de Santarém, Lisboa, Bragança, Viana do Castelo, Aveiro, Algarve e Vila Real, encerrando mais uma edição de sucesso da principal competição nacional da modalidade.