Campeãs nacionais e pioneiras: as mulheres que estão a mudar o EA Sports FC em Portugal
Desporto

Campeãs nacionais e pioneiras: as mulheres que estão a mudar o EA Sports FC em Portugal

Beatriz Seabra e Sílvia Santos fazem parte do restrito grupo de jogadoras profissionais nos esports e defendem mais oportunidades e igualdade para a competição feminina.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
FIFA
FPF
edição impressa
consola
eSports
jogadoras
futebol virtual

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt