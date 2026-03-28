Portugal falha Europeu de Sub17 após derrota frente à Roménia e não pode revalidar título

A seleção portuguesa de sub-17 foi derrotada este sábado pela Roménia por 0-1, na segunda jornada da Ronda 2 de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, ficando matematicamente afastada da fase final da competição. O único golo da partida foi apontado por Darius Tripon, aos 34 minutos, num encontro em que a equipa orientada por José Lima não conseguiu recuperar da desvantagem.Este resultado surge depois da derrota na jornada inaugural frente à Itália, por 2-3, deixando Portugal sem qualquer ponto no Grupo A2. A Roménia, que já tinha vencido a Islândia por 5-2 na primeira ronda, soma agora seis pontos e lidera o grupo, enquanto a Itália segue com três pontos e a Islândia permanece também sem pontuar. Com apenas uma jornada por disputar e um máximo possível de três pontos a alcançar, Portugal ficou sem hipóteses de garantir o primeiro lugar, o único que assegura a qualificação direta para o Europeu de sub-17, a realizar-se na Estónia entre 25 de maio e 7 de junho.Desta forma, a seleção nacional falha a presença na fase final da competição e perde a possibilidade de defender o título europeu conquistado em 2025. A eliminação complica igualmente as contas do apuramento para o Campeonato do Mundo de sub-17, marcado para novembro, no Qatar. Para essa competição qualificam-se 11 seleções europeias: os sete vencedores dos grupos desta fase e os quatro melhores segundos classificados.Portugal ainda disputará o último jogo da fase de qualificação frente à Islândia, na próxima terça-feira, numa partida que mantém relevância competitiva. Apesar de já não poder lutar pelo apuramento para o Europeu, a classificação final no grupo poderá influenciar a permanência na Liga A e manter em aberto, embora com elevada dificuldade, as hipóteses indiretas relacionadas com o acesso ao Mundial. .Entre a renovação e a exigência: Sub-17 cedem na estreia da Ronda de Elite.Três meses depois, quatro campeões do mundo de sub-17 tocaram o topo, mas são exceções