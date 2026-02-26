A festa portuguesa no Qatar, no dia 27 de novembro de 2025. Portugal conquistava o terceiro título mundial da sua história futebolística. Desde então muita coisa mudou.
Desporto

Três meses depois, quatro campeões do mundo de sub-17 tocaram o topo, mas são exceções

Os 21 campeões mundiais estão em diferentes fases de evolução. Mateus Mide, melhor jogador do torneio, joga nos juniores e no FC Porto B. Só Banjaqui, Neto, Anísio e Aragão concretizaram o sonho.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a
