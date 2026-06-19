Portugal defronta Roménia e Dinamarca na qualificação para o Mundial2028 de futsal

A seleção portuguesa de futsal vai defrontar Roménia e Dinamarca, no Grupo 7 da ronda principal de qualificação para o Mundial2028, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, 19 de junho, em Nyon, na Suíça.Portugal, campeão do mundo em 2021 e segundo do ranking mundial, avançou para a ronda principal sem disputar a fase preliminar e vai defrontar Roménia e Dinamarca, entre 12 de outubro e 03 de março de 2027."Temos de nos preparar para os jogos, casa e fora, organizar toda a logística, mas não há qualquer dúvida que temos de vencer os quatro jogos e passar para a Ronda de Elite em 1.º lugar. São duas equipas que podem complicar se Portugal não estiver ao seu nível. Estando ao nosso nível, temos de ganhar os quatro jogos", disse o selecionador Jorge Braz, em declarações divulgadas num comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."A Roménia é um adversário muito conhecido. Já jogámos com eles várias qualificações, tivemos dificuldades em alguns jogos na Roménia no passado. É uma equipa tradicional do futsal, embora não tenha estado presente nas últimas fases finais", analisou. "A Dinamarca é das seleções que mais tem evoluído. Está a jogar futsal com qualidade", continuou, considerando que "são duas equipas que podem complicar se Portugal não estiver ao seu nível".Por isso, para Jorge Braz, é importante é qua a seleção nacional se prepare bem para estar bem e vencer ambas as adversárias. Avançam para a Ronda de Elite os vencedores dos 12 grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, enquanto os restantes oito segundos classificados irão disputar um play-off.A Ronda de Elite de qualificação europeia para o Mundial vai ser disputada entre 06 de setembro e 22 de dezembro de 2027, após o sorteio marcado para 20 de maio.A UEFA vai ter sete seleções entre as 24 na fase final da 11.ª edição do Mundial, cujas datas e local ainda não estão definidos.*com Lusa.Quatro leões no cinco ideal da Liga dos Campeões de futsal. Zicky Té eleito melhor jogador.Sporting conquista terceira Liga dos Campeões de futsal da sua história