Quatro leões no cinco ideal da Liga dos Campeões de futsal. Zicky Té eleito melhor jogador

Os leões Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Felipe Valério e Zicky Té integram a melhor equipa da fase final da Liga dos Campeões de futsal, que o Sporting conquistou no domingo ao bater o Palma, anunciou esta segunda-feira, 11 de maio, a UEFA.Apenas David Peña, representante dos finalistas derrotados, ‘impediu’ a hegemonia dos sportinguistas na ‘Equipa do Torneio’, eleita pelos observadores técnicos da UEFA, que escolheram ainda Zicky Té como ‘Jogador do Torneio’ pelo seu "domínio em todas as fases do jogo".“É um avançado que é muito mais do que golos. Num minuto, afastava a bola de cabeça dentro da própria área; no minuto seguinte, representava uma ameaça na área adversária. Mesmo contra defesas mais agressivos, foi sempre um fator decisivo nos jogos”, elogiaram os observadores, nas notas reproduzidas na versão portuguesa do site da UEFA.O internacional português, de 24 anos, foi “o melhor a conduzir a equipa para o ataque, dominando a bola sob enorme pressão e permitindo que os colegas de equipa o apoiassem”, destacam os técnicos da UEFA, admirando o “sentido posicional” daquele que descrevem como “um pivô completo”..A ascensão de Zicky Té. Do rinque Batafá a melhor jogador do Europeu. No ‘cinco’ da fase final da ‘Champions’, Zicky Té tem a companhia dos gémeos Bernardo Paçó e Tomás Paçó, além do ala Felipe Valério, que “impressionou pela criatividade e sentido posicional com e sem bola”.“Jogador que equilibra as duas fases do jogo. Defende bem, cobrindo e ajudando os colegas o tempo todo. Mas também consegue ser forte no um contra um, efetuar passes cirúrgicos, especialmente para o pivô, e apoiar o ataque. Se tivesse marcado na final, talvez tivesse sido eleito como Jogador do Torneio”, dizem relativamente a Valério.Sobre o “guarda-redes incrível” Bernardo Paçó, “cuja presença transmite confiança à sua equipa”, os observadores identificaram como “mais-valia vital” o facto de se sentir “extremamente confortável com a bola nos pés, juntando-se regularmente ao ataque para furar a pressão adversária”.Já Tomás é “o jogador defensivo completo”, tendo sido “excelente em todas as fases do jogo e influente durante as duas partidas”.“Jogou muitos minutos contra pivôs fortes e defendeu sempre com inteligência, em vez de apenas usar a força física. O seu golo nas meias-finais surgiu num momento crucial do jogo”, acrescentam sobre o outro gémeo Paçó.O Sporting sagrou-se no domingo campeão europeu de futsal, pela terceira vez no seu historial, ao derrotar o Palma, por 2-0, em Pesaro, em Itália, pondo fim ao ‘reinado’ dos espanhóis, campeões das últimas três edições.Após ter pedido com os espanhóis nos dois anteriores confrontos na ‘final four’ da Liga dos Campeões (na final, em 2022/23, e nas meias-finais de 2024/25), os ‘leões’ superiorizaram-se desde o início diante da equipa das Ilhas Baleares e repetiram os títulos conquistados em 2018/19 e 2020/21..Sporting conquista terceira Liga dos Campeões de futsal da sua história