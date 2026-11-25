Pep Guardiola defende que Ronaldo tem de ter festa: “Os grandes jogadores têm de sair pela porta grande”
O antigo jogador e treinador Pep Guardiola defendeu que o percurso de Criatiano Ronaldo na seleção nacional “tem de acabar bem” e que jogador e federação se deveriam entender. Em conversa com o antigo jogador brasileiro Romário, no podcast De Cara com o Cara, o catalão afirmou que o avançado português é “demasiado importante” para sair da forma como saiu.
“Tem de acabar bem. Portugal e ele têm de fazer um esforço para acabar bem. O Cristiano não pode sair dessa maneira da seleção portuguesa. Não podem deixar o Cristiano sair assim”, afirmou Pep Guardiola. “Tem de ter uma festa, tem de sentir-se querido pelo seu povo, tem de haver um esforço para dizer: vamos esquecer o que aconteceu”, acrescentou, considerando que Cristiano Ronaldo foi um jogador “demasiado importante”.
Para o antigo treinador do FC Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, seria bom que as duas partes se entendendessem até para as gerações futuras de jogadores portugueses “que têm de ver o Cristiano sair como merece”, como aconteceu com Romário, Messi ou Maldini. “Existem jogadores especiais e o Cristiano foi um deles. Têm de resolver isso”, repetiu. “Os grandes jogadores, os que foram grandes, têm de sair pela porta grande porque merecem pelo que deram ao futebol”, acrescentou o agora embaixador do City.
Cristiano Ronaldo cumpriu o último encontro com a camisola da seleção a 24 de setembro, no triunfo sobre o País de Gales, por 1-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na ronda inaugural do Grupo A4 da Liga das Nações, que Portugal venceu. A 30 de setembro, véspera da partida frente à Dinamarca, abandonou o estágio da seleção em Copenhaga considerando que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez.
A 5 de novembro, o madeirense anunciou a saída da seleção, depois de uma polémica que se iniciou a 30 de setembro, quando o capitão deixou o estágio da seleção portuguesa, em Copenhaga, onde preparava os jogos frente à Dinamarca e à Noruega, depois dos triunfos com País de Gales (1-0) e frente à formação norueguesa (2-1).
O jogador tinha sido titular frente ao País de Gales, em Alvalade, e suplente não utilizado na visita a Oslo, tendo estado a aquecer grande parte da segunda parte. No final desse encontro, saiu do relvado visivelmente insatisfeito, sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos.
Depois da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, Ronaldo abandonou o estágio, alegando, mais tarde, numa mensagem escrita, que o selecionador lhe faltou à palavra mais do que uma vez.
A 14 de novembro, o Portugal-Dinamarca, no Estádio Municipal de Braga contou com vários momentos de homenagem a Cristiano Ronaldo, sem a presença deste.