O antigo jogador e treinador Pep Guardiola defendeu que o percurso de Criatiano Ronaldo na seleção nacional “tem de acabar bem” e que jogador e federação se deveriam entender. Em conversa com o antigo jogador brasileiro Romário, no podcast De Cara com o Cara, o catalão afirmou que o avançado português é “demasiado importante” para sair da forma como saiu.

“Tem de acabar bem. Portugal e ele têm de fazer um esforço para acabar bem. O Cristiano não pode sair dessa maneira da seleção portuguesa. Não podem deixar o Cristiano sair assim”, afirmou Pep Guardiola. “Tem de ter uma festa, tem de sentir-se querido pelo seu povo, tem de haver um esforço para dizer: vamos esquecer o que aconteceu”, acrescentou, considerando que Cristiano Ronaldo foi um jogador “demasiado importante”.

Para o antigo treinador do FC Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, seria bom que as duas partes se entendendessem até para as gerações futuras de jogadores portugueses “que têm de ver o Cristiano sair como merece”, como aconteceu com Romário, Messi ou Maldini. “Existem jogadores especiais e o Cristiano foi um deles. Têm de resolver isso”, repetiu. “Os grandes jogadores, os que foram grandes, têm de sair pela porta grande porque merecem pelo que deram ao futebol”, acrescentou o agora embaixador do City.