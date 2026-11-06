Jesus "contava convocar Ronaldo", admite que litígio pode ter "apressado" saída, mas "não mudava nada"

Na primeira conferência de Imprensa após o adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional, Jorge Jesus teve de responder a várias perguntas sobre o atleta, ex-capitão nacional e recordista em presenças e golos pelas Quinas.

Revelou que "pensava convocar Ronaldo" e que "soube quando todos nós soubemos". "A decisão dele foi-me comunicada ontem como vocês souberam, depois do vídeo que ele fez. Até aí não tinha conhecimento de nada. Estava a jogar, estava a fazer golos, era um dos jogadores que estava na minha convocatória", destacou, admitindo a surpresa.

Jorge Jesus nunca criticou Cristiano Ronaldo, mas repetiu diversas vezes que o "tempo dele na Seleção se aproximava do fim" e que "mais cedo ou mais tarde teria de acontecer. "Ele decidiu que era hora de abandonar a Seleção. Tenho de o respeitar, nunca podendo ignorar o que foi para Portugal, o que ainda é para Portugal. O símbolo que é para os jogadores mais jovens que estão a começar a sua carreira como jogadores", asseverou o Selecionador.

Questionado sobre se tinha falado com o jogador, Jesus foi perentório. "Soube ontem que ele não estava disponível para jogar pela Seleção. Não tentei falar com o Cris, porque iria convocá-lo e teria tempo para conversar com ele", advogou, relativizando por ter sido ao seu leme que o CR7 decidiu colocar um ponto final na carreira: "Ia sempre ficar na história como o treinador que estava na Federação quando o Cris saísse da Seleção. Tenho contrato até 2030, era normal."

Jorge Jesus reconhece que o litígio "pode ter apressado as coisas", mas recusa arrependimentos. "Se acabei de dizer que pensava convocá-lo, é porque que pensava que ele ia continuar neste projeto da Liga das Nações. Não há mágoa nenhuma. Todas as minhas decisões foram a pensar na equipa. Eu, como treinador, defendendo sempre o que era melhor para a equipa. Estou tranquilo em relação à minha decisão. Não mudava nada. Zero", afirmou.

Relembrou com "certeza" de que na Arábia Saudita, "eu e o Cris fomos felizes e campeões. "Não sei o porquê da decisão dele. Ele sabia que o momento dele estava próximo", concretizou.