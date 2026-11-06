Jorge Jesus traz Mora, Forbs, Gustavo Varela e Quenda para revolucionar ataque na Liga das Nações

Jorge Jesus anunciou esta sexta-feira, 6 de novembro, a lista de jogadores convocados para o encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, contra Dinamarca (14) em casa e País de Gales (17) fora. A concentração começa no dia 9.

O selecionador adicionou três nomes à lista anterior. Passam de 25 a 28, mesmo tendo em conta que Portugal tem apenas dois jogos. Naturalmente, Cristiano Ronaldo não está convocado, tendo na quinta-feira dito adeus à Seleção.

Em relação a novidades, o técnico amadorense chamou agora António Silva, do Bournemouth, Mateus Fernandes, do Tottenham, e apresenta possibilidades no ataque: entram Gustavo Varela, profícuo em Itália, no Monza, Rodrigo Mora, da Roma, e Quenda, do Chelsea, além do regresso de Carlos Forbs. Varela, Quenda e Mora não têm ainda internacionalizações AA.

Alberto Costa, do FC Porto, também integra pela primeira vez os eleitos. Nuno Mendes é a ausência mais notada, além da saída de Gonçalo Inácio, jogador do Sporting. Jesus manteve as quatro novidades apresentadas em setembro: Samuel Soares, Fábio Silva, Palhinha e Nuno Tavares.

Jorge Jesus pormenorizou algumas decisões. Começou por Gustavo Varela. "Varela é um miúdo, mas até ao fim de semana era o melhor marcador do campeonato italiano. Tens de ter qualidade para isso. Além de ter 21 anos", destacou sobre o avançado que leva nove golos na Serie A pelo Monza.

No ataque, o técnico amadorense relevou ainda a capacidade de Rodrigo Mora, ex-FC Porto, na Roma. "Tem características posicionais semelhantes. Podem desempenhar muito bem essa posição atrás do avançado. Mora tem feito vários jogos na Roma, participativo ofensivamente com golos e assistências. Enquadra-se naquilo que penso", estendendo a Quenda, apesar de "jogar menos vezes a titular no Chelsea", a convicção de que pode ser "importante para o futuro da Seleção."

A entrada de Alberto Costa, do FC Porto, ainda sem internacionalizações, prende-se com a saída de Nuno Mendes. Diogo Dalot pode fazer o lado esquerdo, Cancelo e Costa ficarão pela direita. "É um lateral direito que ao longo dos anos, jogo a jogo, tem vindo a melhorar. É jogador muito forte, com muita capacidade. Tem características posicionais semelhantes ao meu pensamento. Tenho a certeza que é jogador de futuro", vincou.

Jorge Jesus pormenorizou ainda o aumento do lote de convocados, para 28, apesar de ter apenas dois jogos pela frente: "Quero começar a adaptar os jovens, não a pensar no Europeu ou Mundial, mas às minhas ideias. Quanto mais convocatórias, os jogadores mais jovens estarão mais capazes de desenvolver o que pretendo para a Seleção. Não sei o que vai acontecer nos jogos. Mas temos sete jogadores à bica, com cartão amarelo, e podem falhar Gales ou os quartos de final. Se forem castigados, não faz sentido viajarem e tomarem conta do treinador."

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica);

Defesas: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (FC Porto), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth) e Nuno Tavares (Lázio)

Médios: João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Mateus Fernandes (Tottenham) e Bernardo Silva (Real Madrid);

Avançados: Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Carlos Forbs (Club Brugge), Rodrigo Mora (Roma), Gustavo Varela (Monza), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Geovany Quenda (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray) e Fábio Silva (Borussia Dortmund).