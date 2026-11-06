Desporto

Jorge Jesus sobre Ronaldo: "Não mudava nada, tomei uma decisão de treinador"

Treinador revelou os eleitos para a despedida da fase de grupos da prova. Leva 28 jogadores, mais três do que anterior conferência. O tema Ronaldo dominou conferência.
O selecionador de Portugal, Jorge Jesus
O selecionador de Portugal, Jorge JesusGerardo Santos

Liderança de Proença foi adequada?

"Cristiano Ronaldo estaria sempre associado a mim quando saísse, porque tenho contrato até 2030. Sou selecionador, não vou comentar o que o presidente pode ou não fazer."

Próximo capitão?

"São cinco os que têm mais internacionalizações. Todos foram meus jogadores. O Bernardo Silva, Rúben Dias, Bruno Fernandes, João Cancelo e Rúben Neves. São estes cinco. Não é o treinador que escolhe o capitão"

Ironia de poder ser Bernardo Silva o capitão?

"Pode oferecer experiência como jogador, está a passar uma boa fase, não é fácil ser titular no Real Madrid. Não tenho dúvida do valor dele." Além do Bernardo Silva, Portugal tem jogadores de grande qualidade."

Alberto Costa?

"É um lateral direito que ao longo dos anos, jogo a jogo, tem vindo a melhorar. É jogador muito forte, com muita capacidade. Tem características posicionais semelhantes ao meu pensamento. Tenho a certeza que é jogador de futuro."

Há um mês, Cristiano Ronaldo faz comunicado a dizer que quer jogar pela Seleção. O que passou?

"Tem de perguntar ao Cris. A certeza que tenho é que trabalhou comigo um ano, fomos felizes, fomos campeões, respeito a decisão dele. Seria sempre comigo que sairia da Seleção, mas não sei o porquê da decisão dele. Ele sabia que o momento dele estava próximo. Foi ele que o escolheu."

Se pudesse recuar, faria diferente no caso Ronaldo?

"Não mudava nada. Tomei uma decisão de treinador, a pensar na minha equipa. Estou consciente de que nada fiz para que isto tivesse acontecido."

Gostaria de jogar na Luz?

"Claro que gostava que a Seleção voltasse ao Estádio da Luz. É um estádio emblemático. Para mim diz-me muito, foram sete anos no Benfica, seis dos quais muito feliz. Nunca estive num clube em que ganhasse tantos títulos. Gostava que lá voltássemos a jogar."

Falou com Ronaldo?

"Não falei com ele. Pensava que iria convocá-lo, teria tempo para falar com ele. A responsabilidade é a mesma: ganhar. Não temos mais ou menos responsabilidade."

Ronaldo sai por sua causa?

"Se calhar apressei as coisas, mas por minha causa não. Mais convocatória menos convocatória isso ia acontecer. Não me sinto culpado de nada."

Mora pode jogar entre linhas como o João Félix?

"Tem características posicionais semelhantes. Podem desempenhar muito bem essa posição atrás do avançado. Mora tem feito vários jogos na Roma, participativo ofensivamente com golos e assistências. Enquadra-se naquilo que penso."

Porquê 28 jogadores? Quenda e António Silva?

"Quenda não tem sido titular no Chelsea, fez um dos últimos jogos com o Tottenham e achei que fez um excelente jogo. É jovem, é futuro da Seleção. Quero começar a adaptar os jovens não a pensar no Europeu ou Mundial, mas às minhas ideias. Quanto mais convocatórias, estarão mais capazes de desenvolver o que pretendo para a Seleção. Não sei o que vai acontecer nos jogos. Mas temos sete jogadores à bica, com cartão amarelo, e podem falhar Gales ou os quartos de final. Se forem castigados, não faz sentido viajarem e tomarem conta do treinador. Só o jogo é que dita."

28 jogadores: Gustavo Varela, Forbs, Mora e Quenda no ataque

Jorge Jesus anunciou esta sexta-feira, 6 de novembro, a lista de jogadores convocados para o encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, contra Dinamarca (14) em casa e País de Gales (17) fora. A concentração começa no dia 9.

O Selecionador adicionou três nomes à lista anterior. Naturalmente, Cristiano Ronaldo não está convocado, tendo na quinta-feira dito adeus à Seleção. São 28 convocados.

Em relação a novidades, o técnico amadorense chamou agora António Silva, do Bournemouth, Mateus Fernandes, do Tottenham, e apresenta possibilidades no ataque: entram Gustavo Varela, profícuo em Itália, no Monza, Rodrigo Mora, da Roma, e Quenda, do Chelsea, além do regresso de Carlos Forbs. Alberto Costa, do FC Porto, integra pela primeira vez os eleitos. Nuno Mendes é a ausência mais notada, além da saída de Gonçalo Inácio.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica);

Defesas: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (FC Porto), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth) Nuno Tavares (Lázio)

Médios: João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Mateus Fernandes (Tottenham) Bernardo Silva (Real Madrid);

Avançados: Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Carlos Forbs (Club Brugge), Rodrigo Mora (Roma), Gustavo Varela (Monza), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Geovany Quenda (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray), Fábio Silva (Borussia Dortmund).

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Próximo capitão?

Há um mês, Cristiano Ronaldo faz comunicado a dizer que quer jogar pela Seleção. O que passou?

Se pudesse recuar, faria diferente no caso Ronaldo?

Ronaldo sai por sua causa?