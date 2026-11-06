Jorge Jesus sobre Ronaldo: "Não mudava nada, tomei uma decisão de treinador"

Jorge Jesus anunciou esta sexta-feira, 6 de novembro, a lista de jogadores convocados para o encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, contra Dinamarca (14) em casa e País de Gales (17) fora. A concentração começa no dia 9.
O Selecionador adicionou três nomes à lista anterior. Naturalmente, Cristiano Ronaldo não está convocado, tendo na quinta-feira dito adeus à Seleção. São 28 convocados.
Em relação a novidades, o técnico amadorense chamou agora António Silva, do Bournemouth, Mateus Fernandes, do Tottenham, e apresenta possibilidades no ataque: entram Gustavo Varela, profícuo em Itália, no Monza, Rodrigo Mora, da Roma, e Quenda, do Chelsea, além do regresso de Carlos Forbs. Alberto Costa, do FC Porto, integra pela primeira vez os eleitos. Nuno Mendes é a ausência mais notada, além da saída de Gonçalo Inácio.
Eis a lista de convocados:
Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica);
Defesas: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (FC Porto), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth) Nuno Tavares (Lázio)
Médios: João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Mateus Fernandes (Tottenham) Bernardo Silva (Real Madrid);
Avançados: Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Carlos Forbs (Club Brugge), Rodrigo Mora (Roma), Gustavo Varela (Monza), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Geovany Quenda (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray), Fábio Silva (Borussia Dortmund).