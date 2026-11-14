FPF altera design do 7 na camisola para eternizar o legado de Cristiano Ronaldo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a alteração do desenho gráfico do número 7 na camisola da Seleção Nacional, uma iniciativa destinada a homenagear Cristiano Ronaldo.

A novidade - o design com traço no número - entra em vigor já este sábado, 14 de novembro, no embate frente à Dinamarca, a contar para a 5.ª jornada da Liga das Nações.

Desta forma, o 7 sem traço fica assim para Ronaldo. De acordo com a FPF, o objetivo passa por "eternizar o significado de um número tão especial e homenagear o legado que representa", sublinhando que "há histórias, memórias, conquistas e emoções, que ficarão para sempre ligadas a Cristiano Ronaldo".

O organismo explica ainda que o novo equipamento manterá "a mesma essência e o mesmo orgulho", reservando o traço gráfico anterior para imortalizar o percurso de uma figura "que jamais será esquecida".

A homenagem será visível logo no início do encontro frente à seleção dinamarquesa, que marca o arranque de uma nova era para a equipa das quinas, após a retirada internacional de Ronaldo, aos 41 anos.

No momento da entrada em campo, todos os jogadores portugueses vão envergar o número 7 nas costas. Já com a bola a rolar, caberá a Carlos Forbs assumir a responsabilidade de utilizar a camisola com o novo grafismo durante a partida.