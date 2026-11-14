Carlos Forbs recebe o número 7 no primeiro jogo após o adeus de Ronaldo

Carlos Forbs vai usar o número 7 de Portugal no encontro com a Dinamarca, este sábado, no Estádio Municipal de Braga, na quinta jornada da Liga das Nações. O extremo de 22 anos surge inscrito com esse dorsal na informação oficial da UEFA, no primeiro compromisso da seleção nacional após a retirada de Cristiano Ronaldo.

A atribuição coloca o avançado do Club Brugge em destaque numa noite marcada pela homenagem ao antigo capitão. A confirmação refere-se à numeração para este encontro e não representa, por si só, uma decisão definitiva sobre quem utilizará no futuro a camisola que Ronaldo tornou emblemática.

Não será a primeira vez que Forbs joga com o 7 nas costas pela seleção principal. O extremo estreou-se com esse número a 16 de novembro de 2025, na goleada por 9-1 à Arménia, no Estádio do Dragão, que garantiu o apuramento de Portugal para o Mundial de 2026. Com Ronaldo ausente por castigo, foi lançado por Roberto Martínez aos 56 minutos, para o lugar de Bernardo Silva, e sofreu a falta que originou uma das grandes penalidades convertidas por Bruno Fernandes.

Quase um ano depois, volta a receber o mesmo dorsal, agora num contexto diferente, com a seleção a iniciar uma etapa após o adeus de Cristiano Ronaldo. Forbs foi um dos regressos na convocatória de Jorge Jesus para os dois últimos encontros da fase de grupos da Liga das Nações, frente à Dinamarca e ao País de Gales.

A utilização do número 7 pelo extremo durante a partida distingue-se da homenagem preparada para os momentos anteriores ao apito inicial. Os jogadores portugueses vão entrar em campo com a camisola 7, num tributo ao percurso do antigo capitão. Está também prevista uma homenagem ao minuto sete do encontro.

O Portugal-Dinamarca começa às 19h45 deste sábado. Já apurada para os quartos de final, a equipa portuguesa precisa de um ponto para assegurar o primeiro lugar do grupo A4. A participação nesta fase termina na terça-feira, 17 de novembro, com uma deslocação ao País de Gales, também às 19h45, no Cardiff City Stadium.