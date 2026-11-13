Jorge Jesus aponta à vitória frente à Dinamarca para selar o primeiro lugar
O selecionador nacional, Jorge Jesus, projetou esta sexta-feira (13 de novembro) o encontro frente à Dinamarca, agendado para este sábado a contar para a Liga das Nações, deixando claro que Portugal entra em campo com o intuito de garantir desde já a liderança do grupo.
Assumindo o favoritismo da equipa das quinas, o técnico alertou para as dificuldades esperadas diante de um adversário que "tem jogadores conhecidos pelas grandes equipas da Europa".
"O foco deste jogo com a Dinamarca é o mesmo do primeiro em Alvalade com Gales. Vencer os jogos. Definimos rapidamente a possibilidade de ser o primeiro, que é o caso do jogo de amanhã. Vencemos e está definido esse grande objetivo", afirmou o treinador, antecipando um desafio taticamente exigente: "Não há dois jogos iguais. A Dinamarca é uma equipa que nos surpreendeu com momentos de muita qualidade lá. (...) O jogo vai ser diferente. O favoritismo de Portugal é normal."
Com sete futebolistas no limite dos cartões amarelos, Jorge Jesus afastou qualquer gestão física ou disciplinar a pensar na partida seguinte, frente ao País de Gales. "Não direi que é um risco, mas é uma realidade do jogo de amanhã. Temos sete jogadores no limite dos amarelos e a grande maioria vai jogar. Se acontecer, acontece. Não vou escolher a pensar no jogo com Gales. Vou escolher a pensar no jogo com a Dinamarca", sublinhou.
A preparação do encontro fica igualmente marcada pelas ausências de Nuno Mendes e João Cancelo. "Não direi que são os melhores laterais do mundo, não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas são dos melhores. Vão fazer falta no jogo pelas características ofensivas", reconheceu o técnico, garantindo confiança total nas alternativas, que incluem um jovem em início de carreira: "Acreditamos muito que os dois que jogarem amanhã vão estar à altura do Nuno Mendes e do João Cancelo."
Apostas no ataque e o "pensador" Bernardo Silva
Questionado sobre a integração de sangue novo na seleção, Jesus explicou que a aposta passa por equilibrar a competitividade imediata com a preparação do futuro, destacando as diferenças entre Gustavo Varela e Fábio Silva na frente de ataque. "Gustavo Varela é mais um 9 puro, é mais parecido com o Gonçalo Ramos. Fábio tem outra mobilidade. É um jogador que sabe puxar o jogo sozinho, que no Borussia joga como segundo avançado muitas vezes", detalhou, elogiando ainda o momento de Varela: "Está a fazer um campeonato italiano... É o melhor marcador. É um campeonato top 5 da Europa. Vou acreditar neles."
No setor intermédio, o selecionador destacou a polivalência de João Neves — frisando que os treinadores "gostam de ter jogadores que façam mais do que uma posição" — e deixou rasgados elogios a Bernardo Silva. "É um jogador diferente. É um pensador. (...) Tenho acompanhado os jogos dele no Real Madrid e em todos está a melhorar, está com intensidade muito maior em termos ofensivos. (...) Sou um selecionador com possibilidade de escolher. Face ao que escolher, está sempre certo", atirou.
"Ideia brilhante", a homenagem a CR7
A conferência de imprensa ficou também marcada pela reação de Jorge Jesus à homenagem preparada para Cristiano Ronaldo. "Essa ideia é brilhante. Ninguém pode esquecer os 23 anos que o Cris jogou na Seleção, o que ele fez e o que foi no Mundo como jogador noutros clubes. (...) É uma ideia brilhante em continuar a não esquecer que é uma lenda do futebol português", elogiou.
Por fim, o técnico assumiu o peso da responsabilidade inerente ao cargo que ocupa. "Portugal joga sempre para triunfar como eu nos últimos anos da minha carreira. Treinei equipas sempre para ganhar. Se não ganhas títulos és foco do negativo, do que é a responsabilidade do treinador", concluiu.