Jorge Jesus aponta à vitória frente à Dinamarca para selar o primeiro lugar

O selecionador nacional, Jorge Jesus, projetou esta sexta-feira (13 de novembro) o encontro frente à Dinamarca, agendado para este sábado a contar para a Liga das Nações, deixando claro que Portugal entra em campo com o intuito de garantir desde já a liderança do grupo.

Assumindo o favoritismo da equipa das quinas, o técnico alertou para as dificuldades esperadas diante de um adversário que "tem jogadores conhecidos pelas grandes equipas da Europa".

"O foco deste jogo com a Dinamarca é o mesmo do primeiro em Alvalade com Gales. Vencer os jogos. Definimos rapidamente a possibilidade de ser o primeiro, que é o caso do jogo de amanhã. Vencemos e está definido esse grande objetivo", afirmou o treinador, antecipando um desafio taticamente exigente: "Não há dois jogos iguais. A Dinamarca é uma equipa que nos surpreendeu com momentos de muita qualidade lá. (...) O jogo vai ser diferente. O favoritismo de Portugal é normal."

Com sete futebolistas no limite dos cartões amarelos, Jorge Jesus afastou qualquer gestão física ou disciplinar a pensar na partida seguinte, frente ao País de Gales. "Não direi que é um risco, mas é uma realidade do jogo de amanhã. Temos sete jogadores no limite dos amarelos e a grande maioria vai jogar. Se acontecer, acontece. Não vou escolher a pensar no jogo com Gales. Vou escolher a pensar no jogo com a Dinamarca", sublinhou.

A preparação do encontro fica igualmente marcada pelas ausências de Nuno Mendes e João Cancelo. "Não direi que são os melhores laterais do mundo, não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas são dos melhores. Vão fazer falta no jogo pelas características ofensivas", reconheceu o técnico, garantindo confiança total nas alternativas, que incluem um jovem em início de carreira: "Acreditamos muito que os dois que jogarem amanhã vão estar à altura do Nuno Mendes e do João Cancelo."



Apostas no ataque e o "pensador" Bernardo Silva

Questionado sobre a integração de sangue novo na seleção, Jesus explicou que a aposta passa por equilibrar a competitividade imediata com a preparação do futuro, destacando as diferenças entre Gustavo Varela e Fábio Silva na frente de ataque. "Gustavo Varela é mais um 9 puro, é mais parecido com o Gonçalo Ramos. Fábio tem outra mobilidade. É um jogador que sabe puxar o jogo sozinho, que no Borussia joga como segundo avançado muitas vezes", detalhou, elogiando ainda o momento de Varela: "Está a fazer um campeonato italiano... É o melhor marcador. É um campeonato top 5 da Europa. Vou acreditar neles."

No setor intermédio, o selecionador destacou a polivalência de João Neves — frisando que os treinadores "gostam de ter jogadores que façam mais do que uma posição" — e deixou rasgados elogios a Bernardo Silva. "É um jogador diferente. É um pensador. (...) Tenho acompanhado os jogos dele no Real Madrid e em todos está a melhorar, está com intensidade muito maior em termos ofensivos. (...) Sou um selecionador com possibilidade de escolher. Face ao que escolher, está sempre certo", atirou.

"Ideia brilhante", a homenagem a CR7

A conferência de imprensa ficou também marcada pela reação de Jorge Jesus à homenagem preparada para Cristiano Ronaldo. "Essa ideia é brilhante. Ninguém pode esquecer os 23 anos que o Cris jogou na Seleção, o que ele fez e o que foi no Mundo como jogador noutros clubes. (...) É uma ideia brilhante em continuar a não esquecer que é uma lenda do futebol português", elogiou.