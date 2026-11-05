Cristiano Ronaldo anuncia saída da seleção: "Continuarei a sofrer, a vibrar e a celebrar cada vitória de Portugal"

"Não foi uma decisão fácil, porque há decisões que não se tomam só com a cabeça, tomam-se com o coração", acrescenta Ronaldo, dizendo que, assim, termina uma caminhada que começou em agosto de 2003 e que, reconhece, mudou a sua vida para sempre.

Depois refere-se aos adeptos, àqueles que o apoiaram a ele e à seleção, os milhões de porugueses que fizeram parte da sua vida. "Porque no fim de tudo, o futebol é muito maior do que um jogo. O futebol são as pessoas", reaça, garantindo que, na seleção, tentou sempre superar os seus limites. "Quis ganhar, quis ser o melhor, quis fazer história", reconhece.

"Dei tudo o que tinha por esta camisola", garante. "Houve tardes e noites perfeitas, houve vitórias que nunca esquecerei. Houve derrotas que ainda hoje me custa recordar. Também falhei, também sofri, também houve momentos em que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tanto desejavam. Mas nunca desisti. E acima de tudo, nunca deixei de sentir orgulho por representar Portugal", acresenta, dizendo que aprendeu que o tempo não pode apagar o lugar que ocupamos no coração das pessoas.

"Se alguma vez vos fiz feliz, se alguma vez um golo meu vos fez abraçar alguém, esquecer uma preocupação, mas só sentir orgulho no nosso país, então tudo valeu a pena", assegura, pedindo aos portugueses que acredtem outra vez. "Portugal precisará sempre de jovens que sonhem, de jogadores que nunca desistam, de novas gerações que acreditam que é possível chegar onde ninguém chegou", defende, passando depois a dirigir-se aos companheiros de seleção, lembrando que "nenhum capitão caminha sozinho". "Obrigado por cada corrida, por cada abraço, por cada discussão, por cada silêncio antes de entrar em campo", afirma.

Agradece depois àqueles que nunca aparecem na fotografia (treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, roupeiros, funcionários) e à família. "Se cheguei tão longe, foi porque estivemos sempre de mão dada".

Finalmente, Cristiano Ronaldo fala da imagem que levará deste caminho na seleção: "O momento em que começa o hino nacional. Olho à minha volta, vejo os meus companheiros, vejo as bancadas, vejo crianças, mães, pais e avós. Vejo portugueses que vieram de tão longe apenas para estar ali. E durante aqueles minutos, deixamos de ser diferentes. Não existem clubes, não existem cores, não existem classes, não existem profissões, não existem opiniões. Existe apenas uma paixão. Portugal".

Cristiano Ronaldo afirma que sai de cabeça levantada e deixa uma garantia: "Nunca deixarei de ser um de vocês, continuarei a sofrer, a vibrar e a celebrar cada vitória de Portugal com o 'Sim'".

Federação, de portas sempre abertas, quer organizar tributo

A Federação Portuguesa de Futebol já reagiu ao adeus de Criatiano Ronaldo, com um "profundo e eterno agradecimento ao eterno capitão".

Em comunicado, o organismo agradece "o percurso absolutamente extraordinário de Cristiano Ronaldo ao serviço do nosso país".

"Mais do que um atleta de eleição, o nosso capitão foi um líder inspirador, um exemplo de dedicação e o símbolo máximo da alma da nossa Seleção", diz, lembrando as 234 internacionalizações e os 146 golos marcados.

"O captão carregou o País aos ombros, quebrou recordes e liderou a equipa na conquista de momentos que ficarão para sempre gravados na história do futebol nacional", acrescenta, garantindo que se recusa a deixar que este adeus se faça sem um tributo.

"É nossa firme e enorme vontade organizar, planear, participar e colaborar ativamente naquela que será sempre um homenagem à altura da imensa carreira de Cristinao Ronaldo, na qual os adeptos e o país possam aplaudir e celebrar, mais uma vez, o jogador que tanto nos deu", anuncia.

A título individual, o presidente da FPF, diz que "Cristiano Ronaldo será, para Portugal, mais do que um jogador".

"Homem, atleta, referência, herói, líder. O nosso Capitão", enumera, dizendo que "mais do que as vitórias, os troféus e os recordes, mais do que o estatuto de mais internacional de sempre e maior goleador da nossa história, fica o exemplo e a inspiração". "A inspiração de alguém que levou Portugal a todo o Mundo. Que, por todo o planeta, sempre que se falava em Portugal, alguém respondia Cristiano Ronaldo. E o exemplo para todos que sonham em ser, todos os dias, melhor", diz, agradecendo ao jogador e garantindo que, para ele, "as portas da Federação Portuguesa de Futebol estarão sempre abertas".