Desporto

"O que fizeste ecoará na eternidade". Agradecimentos e homenagens na reação à saída de Ronaldo da seleção

De políticos a jogadores, multiplicam-se as reações e as mensagens dedicadas à saída de Cristiano Ronaldo da Seleção portuguesa, marcando o fim da sua carreira enquanto internacional, 23 anos depois.
Jogador despediu-se nas redes sociais da seleção nacional
Jogador despediu-se nas redes sociais da seleção nacionalFOTO: FPF

Ministra do Desporto fala em "percurso sem igual" de Cristiano Ronaldo, que fica "para a história do futebol"

A ministra do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, agradeceu na sua conta na rede social X a Cristiano Ronaldo "pela carreira extraordinária ao serviço da Seleção Nacional" após o anúncio da sua retirada.

Balseiro Lopes agradeceu ainda a Cristiano "por todas as vezes que levou o nome de Portugal mais longe", sublinhando o seu "percurso sem igual que fica para a história do futebol português e mundial".

Liga Portugal diz que "um obrigado não chega" para Cristiano Ronaldo

A Liga Portuguesa deixou também a sua mensagem de homenagem a Cristiano Ronaldo, celebrando "o fim de uma era".

Nas redes sociais, a organização diz que "um obrigado não chega para agradecer tudo" o que o jogador "fez por Portugal", deixando um emoji de uma cabra (goat, em inglês, expressão usada como acrónimo para Greatest Of All Time)

"Para sempre, o nosso Capitão". Pedro Proença diz que Cristiano Ronaldo será "mais do que um jogador" para Portugal

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, escreveu também na sua conta de Instagram uma mensagem dedicada ao "homem, atleta, referência, herói, líder", Cristiano Ronaldo.

Para o responsável, o "nosso Capitão" será "para Portugal, mais do que um jogador".

"No dia em que anuncia a retirada da Seleção Nacional, em nome da Federação Portuguesa de Futebol e de todo o futebol português, agradecemos a Cristiano Ronaldo tudo o que nos deu. E foi tanto", lê-se na mensagem, onde Proença exaltou "o exemplo e a inspiração", para além das "as vitórias, os troféus e os recordes" e do "estatuto de mais internacional de sempre e maior goleador da nossa história".

"A inspiração de alguém que levou Portugal a todo o Mundo. Que, por todo o planeta, sempre que se falava em Portugal, alguém respondia Cristiano Ronaldo. E o exemplo para todos que sonham em ser, todos os dias, melhor", acrescentou, tendo agradecido enquanto presidente da FPF o "apoio demonstrado ao longo do último ano e meio" e "pelas conversas e proximidade".

"As portas da Federação Portuguesa de Futebol estarão sempre abertas para Cristiano Ronaldo. Obrigado por tudo e por tanto. Para sempre, o nosso Capitão", disse ainda.

Manchester United dá os parabéns a Ronaldo pela sua "incrível carreira internacional"

O Manchester United, onde Cristiano Ronaldo jogou duas vezes na sua carreira, deixou também a sua mensagem a dar os parabéns ao português pela sua "incrível carreira internacional".

"Aproveita a reforma", acrescentou o clube.

"O maior e o melhor". Marcelo deixa curta mensagem de "gratidão pessoal" a Cristiano Ronaldo

O ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa deixou no site do seu gabinete uma curta mensagem de "gratidão pessoal" na sequência do anúncio por Cristiano Ronaldo da sua retirada enquanto internacional português.

"Cristiano Ronaldo foi e é o maior e o melhor de Portugal, da Europa e do Mundo", escreveu Marcelo, que presidiu o país durante a vitória da Seleção Nacional no Euro 2016.

Sporting diz que Cristiano Ronaldo ficará "para sempre na história de Portugal

O Sporting Clube de Portugal, clube onde Cristiano Ronaldo fez a sua formação enquanto jogador, dedicou uma mensagem nas redes sociais a agradecer ao capitão por "tudo o que fez pela nossa Nação".

"Para sempre na história de Portugal", acrescenta o clube.

Seguro diz que Cristiano “inspirou os portugueses”, que estão "ao seu lado"

O Presidente da República também reagiu à saída de Cristiano Ronaldo, tendo agradecido em nome do país a forma como ele "representou a Seleção Nacional, inspirou os portugueses e levou o nome de Portugal pelo Mundo".

"Imagino que este seja um dos dias mais difíceis da vida desportiva de Cristiano Ronaldo, mas tenho a certeza de que, como tantas vezes sucedeu, tem ao seu lado os portugueses", acrescentou na mensagem.

"Portugal continuará a contar com o seu amor ao país, que representará sempre com a entrega que colocou em cada treino, em cada jogo, em cada golo que a todos encheu de alegria", escreveu ainda o Presidente da República, que agradeceu novamente e desejou "muitas felicidades" ao antigo capitão.

"O que fizeste no campo por Portugal ecoará na eternidade". Montenegro agradece a Cristiano Ronaldo

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, dedicou uma mensagem a Cristiano Ronaldo numa publicação na rede social X onde soletrou: "O B R I G A D O".

"O que fizeste no campo por Portugal ecoará na eternidade. E, agora, fora do campo continuarás a ser Portugal no mundo", disse ainda.

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