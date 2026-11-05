"O que fizeste ecoará na eternidade". Agradecimentos e homenagens na reação à saída de Ronaldo da seleção

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, escreveu também na sua conta de Instagram uma mensagem dedicada ao "homem, atleta, referência, herói, líder", Cristiano Ronaldo.

Para o responsável, o "nosso Capitão" será "para Portugal, mais do que um jogador".

"No dia em que anuncia a retirada da Seleção Nacional, em nome da Federação Portuguesa de Futebol e de todo o futebol português, agradecemos a Cristiano Ronaldo tudo o que nos deu. E foi tanto", lê-se na mensagem, onde Proença exaltou "o exemplo e a inspiração", para além das "as vitórias, os troféus e os recordes" e do "estatuto de mais internacional de sempre e maior goleador da nossa história".

"A inspiração de alguém que levou Portugal a todo o Mundo. Que, por todo o planeta, sempre que se falava em Portugal, alguém respondia Cristiano Ronaldo. E o exemplo para todos que sonham em ser, todos os dias, melhor", acrescentou, tendo agradecido enquanto presidente da FPF o "apoio demonstrado ao longo do último ano e meio" e "pelas conversas e proximidade".



"As portas da Federação Portuguesa de Futebol estarão sempre abertas para Cristiano Ronaldo. Obrigado por tudo e por tanto. Para sempre, o nosso Capitão", disse ainda.