Humberto Coelho considera que Cristiano Ronaldo fez bem em sair da Seleção

Humberto Coelho considera que a saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional era expectável. O antigo selecionador entende que a polémica que envolveu o capitão tornou muito difícil a continuação da relação entre o jogador e a equipa das quinas e diz que Ronaldo tomou a decisão certa.

“Foi muito mau para o futebol, para Portugal, para o Ronaldo e para a Federação. Foi, de facto, uma situação muito difícil de terminar”, afirmou, considerando que o mais importante é perceber como se encerra o episódio. Na sua opinião, a permanência de Ronaldo poderia abrir caminho a novos problemas. “Acho que é fundamental perceber como vai terminar aquilo que aconteceu. O Ronaldo viu que, de facto, isto era impossível. Penso que, se voltasse à Seleção, as relações poderiam ficar sempre sujeitas a que, mais tarde, acontecesse qualquer coisa que não abonasse em favor dele. Por isso, acho que o Cristiano fez bem”, acrescentou.

Humberto Coelho conhece o avançado de perto e acompanhou a sua carreira na Seleção durante os anos em que exerceu funções dirigentes na Federação Portuguesa de Futebol. Foi também jogador e selecionador nacional. Em outubro, quando ainda se discutia a possibilidade de um regresso de Ronaldo, tinha defendido que seria necessário um entendimento entre o jogador, o selecionador e a Federação. “Todos nós lhe devemos muito. Foi um jogador extraordinário, um homem fantástico. Conheci-o de perto e é uma pessoa extraordinária, não só a jogar, mas também pelas doações que fez e pelas visitas que realizou aos hospitais. Acho que é uma pessoa de bem. É isso que sinto”.

Na opinião de Humberto Coelho, “o número 7 deve continuar a ser usado. O Cristiano tornou-o um número muito especial, mas, quanto a mim, deve manter-se na Seleção. Penso que o Cristiano não se importa que o número 7 continue a ser utilizado. É um número que foi usado por muitos jogadores muito bons em todo o mundo. Portanto, acho que deve continuar na Seleção”.