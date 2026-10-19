Cristiano Ronaldo castigado com 30 dias de suspensão e 255 euros de multa

Cristiano Ronaldo foi castigado com 30 dias de suspensão e 255 euros de multa por ter abandonado o estágio da seleção no passado dia 30 de setembro, anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol esta segunda-feira em comunicado.

Deste período de suspensão, 19 dias já foram cumpridos, uma vez que a suspensão preventiva a que o jogador esteve sujeito é contabilizada.

O abandono ocorreu após um desentendimento com o selecionador Jorge Jesus na véspera do confronto da Seleção Nacional de Futebol com a equipa da Dinamarca a contar para a Liga das Nações da UEFA, partida que acabou por ser vencida por Portugal por 4-2.

Nessa noite, explica a Federação, Ronaldo faltou ao treino e ao jantar de equipa na sequência da conferência de imprensa de antevisão de Jorge Jesus, que, segundo o capitão da seleção, teria quebrado um compromisso feito entre ambos para pedir desculpa nessa conferência por não o ter deixado entrar no jogo anterior, frente à Noruega e também ganho pela seleção.

No acórdão do Conselho de Disciplina, disponível também no site da Federação, lê-se que o órgão da FPF considerou que as ações do jogador preenchem o "ilícito disciplinar" do artigo 160.º do Regulamento de Disciplina da FPF, que, em circunstâncias normais, levariam "a uma sanção de suspensão de um a seis meses" e ainda uma "multa a graduar" entre 505 e 1005 euros.

Porém, a defesa de Cristiano Ronaldo citou que o jogador tinha direito a uma série de atenuantes previstas no mesmo regulamento, tais como a "ausência de registo disciplinar na presente época desportiva e nas três épocas anteriores", a "prestação de serviços relevantes ao futebol, louvor por mérito desportivo" e a "contribuição para a descoberta da verdade material".

Destes, só a última não foi aceite pelo Conselho de Disciplina, sendo que no caso dos "serviços relevantes ao futebol" e o "louvor pelo mérito desportivo", o conselho listou o seu longo palmarés ao serviço da Seleção Nacional e pelos clubes.

"Efetivamente, a comunidade desportiva nacional (e, neste caso concreto, global) reconhece, de forma consensual, a impressionante carreira desportiva do atleta Cristiano Ronaldo, o qual se transformou, por mérito próprio, num emblema ou símbolo da modalidade e da Seleção Nacional em todo o Mundo", afirma o Conselho de Disciplina, falando ainda numa "carreira com projeção nacional e internacional ímpar".

O conselho destaca as cinco Bolas de Ouro, a condecoração com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique como sendo "o testemunho e o reconhecimento de uma carreira sólida e longa" que foi fonte de "inspiração para crianças e jovens atletas um pouco por todo o Mundo" e ajudou na "promoção mundial da modalidade e na divulgação da Seleção Nacional A Masculina e do país".