Proença quer resolver "mal-entendido" com Ronaldo e regresso em novembro

O presidente da Federação Portuguesa Futebol (FPF), Pedro Proença, afirmou no domingo, 4 de outubro, que o caso Cristiano Ronaldo é apenas um “mal-entendido” que será resolvido com “tranquilidade nos próximos dias”, esperando que capitão regresse à seleção nacional já em novembro.

Em declarações à RTP Notícias, Proença desvalorizou a atitude do avançado de 41 anos, que abandonou o estágio de Portugal em Copenhaga 24 horas antes do duelo com a Dinamarca, para a Liga das Nações, e preferiu apontar o “amor” que Ronaldo tem pela equipa das ‘quinas’.

“É um jogador extraordinário que podia ter terminado a sua carreira na seleção nacional após o Mundial, mas não quis pelo amor que tem pela sua seleção. Vamos ter tempo e tranquilidade para nos próximos dias nos sentarmos todos e resolver este mal-entendido”, afirmou o dirigente.

Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.

Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.

Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com Pedro Proença antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.

A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.