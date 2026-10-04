Portugal na frente com golo de Gonçalo Ramos

João Palhinha, Francisco Conceição e João Félix são as novidades no onze de Portugal para o jogo com a Noruega no Dragão, entrando para os lugares de Rúben Neves, Pedro Neto e Rafael Leão, respetivamente, face ao que foi o onze no último jogo, na Dinamarca.

Nos noruegueses, os benfiquistas Aursnes e Schjelderup figuram na equipa titular.

ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Palhinha, Vitinha, Francisco Conceição e Bruno Fernandes; João Félix e Gonçalo Ramos

ONZE DA NORUEGA: Selvik; Aursnes, Ajer, Ostigard e Moller Wolfe; Berge, Odegaard e Berg; Schjelderup, Nusa e Haaland