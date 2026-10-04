Portugal na frente com golo de Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos marca o 2-1 após receber um passe de João Félix, numa jogada que começou com um grande passe de Vitinha.
Antonio Musa foi substituído por Oscar Bobb.
Um livre marcado por Bruno Fernandes quase deu oportunidade a Rúben Neves de marcar. Um ligeiro toque de cabeça de um defesa da Noruega acabou por evitar um remate nas melhores condições do número 21 de Portugal.
Aos 67 minutos, Mørgen Strand Larsen entrou para o lugar de Haaland que tinha pedido para ser substituído. Avançado saiu de campo sob os aplausos do público.
Aos 63 minutos de jogo, o selecionador Jorge Jesus faz duas substituições. Saíram João Cancelo (que já tinha um cartão amarelo) e Palhinha e entram Diogo Dalot e Rúben Neves.
Pela primeira vez no jogo, aos 60 minutos, Haaland consegue fugir numa diagonal e rematar, mas ao lado da baliza de Diogo Costa.
Dez minutos da segunda parte e a tendência de jogo mantem-se: Portugal a pressionar e a tentar marcar. Mas Selvik, que esta noite substituiu Nyland na baliza, já protagonizou duas boas intervenções.
Já se joga a segunda parte do Portugal-Noruega a contar para a quarta jornada do grupo A4 da Liga das Nações. Seleções estão empatadas a um golo.
Portugal e Noruega vão para o intervalo empatados a um golo. Nestes primeiros 45 minutos, destaque para os dois grandes remates que fizeram o resultado.
Neste primeiro tempo, Portugal teve mais tempo de posse de bola (55%-45%) e uma eficácia de passe de 90%.
Aos 38 minutos, três após o golo da Noruega, João Cancelo, que marcou o seu 14.º golo pela seleção, remata forte fora da área e empata o jogo: 1-1
Kristoffer Ajer ganha a bola e marca o primeiro golo no Estádio do Dragão. A Noruega está na frente: 0-1.
Bruno Fernandes, primeiro, e Gonçalo Ramos, a seguir, protagonizaram dois lances que obrigaram o guarda-redes a boas defesas.
A equipa da Noruega conseguiu aos 25 minutos o primeiro remate à baliza de Diogo Costa que defendeu para canto. O primeiro da formação visitante.
Nos últimos minutos, Portugal tem estado mais pressionante junto da defesa da Noruega, principalmente pelo seu lado direito e com a ação de Francisco Conceição. Em 20 minutos de jogo, a seleção nacional soma cinco remates à baliza conta zero da Noruega.
João Cancelo trava Moller Wolfe e vê o cartão amarelo aos 12 minutos. O defesa do Barcelona vai falhar o próximo jogo da seleção.
Aos oito minutos de jogo João Félix recebe a bola e finta dois defesas da Noruega e cai na área. O árbitro fez de imediato sinal de que não era falta.
João Palhinha, Francisco Conceição e João Félix são as novidades no onze de Portugal para o jogo com a Noruega no Dragão, entrando para os lugares de Rúben Neves, Pedro Neto e Rafael Leão, respetivamente, face ao que foi o onze no último jogo, na Dinamarca.
Nos noruegueses, os benfiquistas Aursnes e Schjelderup figuram na equipa titular.
ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Palhinha, Vitinha, Francisco Conceição e Bruno Fernandes; João Félix e Gonçalo Ramos
ONZE DA NORUEGA: Selvik; Aursnes, Ajer, Ostigard e Moller Wolfe; Berge, Odegaard e Berg; Schjelderup, Nusa e Haaland
A ausência do avançado - que abandonou na quarta-feira o estágio de Portugal em Copenhaga, antes do jogo com a Dinamarca, e viajou para Madrid - continua a ser um foco de tensão latente no seio desta seleção e é um tema do qual se esperam desenvolvimentos no final da partida deste domingo, quando Jorge Jesus e eventualmente Pedro Proença, presidente da FPF, expectavelmente se pronunciarem sobre ele.
Ronaldo, que afirmou nessa altura, nas redes sociais, que “a seu tempo” irá revelar as razões da saída abrupta do estágio da equipa, viajou este domingo de Madrid para a Arábia Saudita, para se apresentar ao serviço no Al Nassr.
Jorge Jesus recusou alimentar a polémica antes do encontro deste domingo: “O problema neste momento chama-se Noruega”. Mas afirmou ainda que Ronaldo “é um símbolo da Seleção e de Portugal” e deixou para depois do jogo qualquer conversa sobre o episódio, sendo certo que a FPF tem procurado uma solução para evitar que a era de Cristiano Ronaldo na seleção nacional termine desta forma, com uma rutura inglória.
A seleção portuguesa recebe esta noite a Noruega, no Estádio do Dragão, na quarta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.
A equipa de Jorge Jesus entra em campo com três vitórias em outros tantos jogos e pode garantir já hoje a passagem aos quartos de final. Para isso, basta um empate frente à Noruega, que chega ao Dragão com três pontos.
Acompanhe aqui, ao minuto, o desenrolar da partida.