Jorge Jesus deixa porta aberta a Ronaldo: “Se estiver interessado, partilharemos”

Jorge Jesus considera que o caso envolvendo Cristiano Ronaldo ficou “mal resolvido”, mas deixou a porta aberta a um eventual regresso do capitão à seleção nacional. Após a vitória de Portugal sobre a Noruega, o selecionador confirmou à Sport TV que ainda não falou com o avançado desde que este abandonou o estágio, sublinhando que uma nova convocatória dependerá da vontade do jogador e de uma decisão conjunta.

“Não falei com ele. Isto foi um caso que, para mim, continua mal resolvido. Não teve caso. Criou-se aqui uma coisa de nada, um problema que deu o que deu”, afirmou Jorge Jesus.

O selecionador explicou que não lhe compete decidir sozinho uma matéria com esta dimensão. “Sou treinador e selecionador de um país que eu não mando, faço parte de um todo. E se todos quiserem partilhar aquilo que seja melhor para a seleção, estou aberto a tudo.”

Questionado diretamente sobre a hipótese de Cristiano Ronaldo voltar a ser convocado, Jorge Jesus remeteu a decisão para o avançado. “Ele é que decide o que quer para a vida dele. Como foi antes da primeira convocatória, será agora da segunda. Na primeira convocatória partilhámos; na segunda convocatória, se estiver interessado, partilharemos.”

Jorge Jesus reconheceu ainda a relação profissional próxima que mantém com Ronaldo. “Tinha e tenho um ano a trabalhar com o Cris. Temos uma amizade muito grande profissionalmente, e é isso.”

No plano desportivo, o selecionador valorizou a forma como Portugal reagiu depois de ter ficado em desvantagem diante da Noruega, algo que sucedeu pela primeira vez nesta fase da Liga das Nações. “Temos jogadores com qualidade que, em qualquer momento, sacam uma ideia”, resumiu.

O técnico destacou o lance do empate português, iniciado num lançamento lateral de Nuno Mendes e concluído por João Cancelo, para ilustrar a capacidade criativa da equipa. “Não foi estratégia do treinador, foram os dois jogadores que criaram uma situação. É quando tens jogadores com muito talento e que têm o chip à frente.”

A expulsão que condicionou Portugal na reta final, considerou Jorge Jesus, impediu a seleção de explorar melhor os espaços deixados pela Noruega. “Tirou-nos alguma nota artística que, nos últimos dez ou 15 minutos, poderíamos ter. Íamos fazer o terceiro golo, com certeza, porque a equipa da Noruega já estava partida.”

Na análise ao encontro, o selecionador entendeu que os noruegueses perderam capacidade física na segunda parte, enquanto Portugal beneficiou da gestão feita ao longo dos quatro jogos. “Não há milagres. Eles também jogaram quatro jogos quase sempre com os mesmos. Nós não. Fui mudando três ou quatro, do meio-campo para a frente, e senti que, nos últimos 15 minutos, já não estavam tão fresquinhos nem tão poderosos como são.”

Portugal já garantiu o apuramento e está muito perto de confirmar o primeiro lugar do grupo. “Na teoria, falta um ponto”, disse Jorge Jesus, embora admita que esse ponto possa nem ser necessário, consoante os resultados dos adversários.

Com os dois jogos de novembro ainda por disputar, o selecionador admite aproveitar a próxima janela para observar jovens jogadores, sem antecipar decisões. “Primeiro vamos ver também o que a gente mais nova faz nos seus clubes e, a partir daí, tomar decisões. Poderemos começar a pensar em alguns jovens jogadores que vão ser o futuro em 2030, no Campeonato do Mundo.”