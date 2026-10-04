Gonçalo Ramos destaca força do grupo após vitória sobre a Noruega

Gonçalo Ramos começou por destacar o trabalho coletivo na vitória de Portugal sobre a Noruega, uma reação construída depois de a seleção ter estado em desvantagem. O avançado, que voltou a marcar, recusou olhar para o lance como um mérito exclusivamente individual e apontou para a jogada que lhe permitiu finalizar.

“A finalização não foi perfeita, mas entrou. O que interessa também é a grande jogada da equipa. Estava lá para encostar e para finalizar a jogada”, afirmou o ponta-de-lança à Sport TV, lembrando que a sua função exige precisamente essa presença na área. “Eu, como ponta-de-lança, tenho de estar lá. Parece fácil, mas o mais difícil é mesmo estar lá do que encostar a bola.”

O jogador fez questão de agradecer a João Félix, autor da assistência, logo após o golo. “Tento sempre agradecer a quem me faz os passes para golo, porque há muitos jogadores que, na situação do João, podiam muito bem ter rematado ou fingido que não me viam ali. É uma forma de demonstrar que sei que ele teve o cuidado de me passar a bola. Faz parte do grupo, da equipa e do espírito de agradecer.”

“Nós criamos muitas oportunidades e eu, como ponta-de-lança, acabo por desfrutar da qualidade que há à minha volta.” Ramos considera que os golos que tem marcado pela seleção são também reflexo da qualidade coletiva. “É um orgulho e uma demonstração do meu trabalho, mas, acima de tudo, da grande qualidade que nós temos enquanto equipa.”

Portugal soma quatro vitórias em quatro jogos e já assegurou o apuramento, ficando a um passo de confirmar o primeiro lugar do grupo. Para Ramos, o percurso tem ainda maior relevância por estar a ser feito num período de adaptação. “Queremos ganhar todos os jogos e é uma competição que queremos ganhar, mas também é uma fase de adaptação às ideias do novo mister. Sem muito tempo para treinar, utilizamos os jogos para melhorar e isso tem-se visto ao longo destes quatro jogos.”

Depois de ter sido muitas vezes utilizado a partir do banco, o avançado entende que os últimos encontros confirmam o seu momento. “Desde o início mostrei que estava presente, mesmo quando saía do banco e nos poucos jogos em que fui titular antes. Trabalhei imenso e continuo a trabalhar. Estes últimos três jogos são fruto disso e uma demonstração do meu trabalho.”

João Cancelo foi outro dos protagonistas da resposta portuguesa, ao marcar o golo do empate depois de a Noruega se ter adiantado. O lateral, que viu cartão amarelo cedo, admitiu que isso acabou por pesar na decisão de o substituir, mas valorizou sobretudo a importância do lance.

“Condicionou-me, obviamente. Acho que a minha substituição foi um pouco por causa disso, porque o jogo estava a entrar num momento com muitas faltas e percebi a decisão do mister. O importante no meu golo foi ajudar a equipa a empatar, depois de sofrermos um golaço do defesa-central da Noruega, e permitir que mantivéssemos o controlo do jogo, que era o mais importante naquele momento.”

Cancelo elogiou a oposição norueguesa e considerou que Portugal fez uma exibição de grande nível. “Na maior parte do jogo tivemos o controlo. A Noruega, como vimos no Mundial, é uma grande equipa, capaz de ganhar a grandes seleções. Não era um jogo fácil. Tem jogadores de grande qualidade. Fizemos um grande jogo.”