FPF faz homenagem a Ronaldo, "o inspirador" e "eterno capitão"

Antes de Jorge Jesus anunciar os 28 convocados de Portugal, para o duplo compromisso de Portugal, pela primeira vez sem Cristiano Ronaldo, Pedro Proença falou aos jornalistas para fazer uma pequena homenagem ao "eterno capitão da seleção nacional".

Depois de agradecer a Cristiano Ronaldo por tudo o que fez pela seleção e lembrar o "extraordinário percurso do melhor jogador da história do futebol português", com 234 internacionalizações e 146 golos, o líder federativo referiu-se "ao atleta de eleição e líder inspirador", que e como ele "honrou a bandeira e o País" e foi também "um exemplo de dedicação e o maior símbolo da alma da seleção".

"Ronaldo levou Portugal aos quatro cantos do Mundo, quebrou recordes e conduziu a equipa de todos nós a conquistas que ficarão para sempre na nossa história. Foi a maior bandeira de Portugal no mundo nas últimas duas décadas. Mostrou o amor por Portugal em cada gota de suor, em cada golo de decisivo. Marcou-nos a todos pelo espírito, pela entrega, pelo empenho, pela naturalidade da liderança dentro e fora do campo. Fez-nos a todos melhores. Inspirou gerações de jovens que sonham seguir as suas pisadas. Nunca haverá uma homenagem que chegue para agradecer tudo o que fez pelo futebol português, por Portugal", acrescentou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

E sem o dizer diretamente Pedro Proença deixou no ar a intenção da Federação de homenagear Ronaldo com um jogo de despedida:"Tudo faremos homenagear o legado que nos deixa. Tudo o que fez merece ser honrado, celebrado. A melhor forma de o homenagear e celebrar é honrar a ambição sem limites. Jogar sempre para ganhar. Não termos medo de sermos os melhores do Mundo. Jogar sempre para ganhar. Por Portugal. Obrigado por tudo, capitão. Esta é e será sempre a tua casa. Porque Cristiano Ronaldo é mais do que um jogo. Um símbolo, o nosso maior símbolo. O nosso eterno capitão."